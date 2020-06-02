快訊

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

直播／「嘉玲」回歸！今無新冠肺炎病例 連51天0本土確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

震撼彈！家樂福將併購頂好以及Jasons超市

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導

震撼彈！家樂福併購頂好超市以及走高檔路線的Jasons超市。經記者詢問，頂好僅表示，交由家樂福發言，至於台灣家樂福則未有回應。

頂好超市目前在台有近220家，Jasons則走高檔路線，目前在台約有25家，年營收約120億元，在今年初即傳出將出售。

而台灣家樂福目前在全台灣有69家量販店，便利購超市68家，如果未來加上頂好的220多家頂好據點，全台門市將超過350家，至於是否維持頂好招牌，以及Jasons超市是否也持續營業，家樂福都未有回應。

家樂福 營收 併購

延伸閱讀

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

口罩解禁回歸自由買賣 藥師：價格「回不去了」

口罩管制6月解禁 寶雅、愛買、家樂福加入販售行列

6月1日口罩解禁 通路口罩大戰開打這家口罩一片低於5元

相關新聞

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

疫情導致許多行業產生巨變，與民生消費有緊密關聯的量販通路版圖也將有大變動。

家樂福1.1 億美元併購惠康百貨 頂好 Jasons納歸旗下

家樂福（Carrefour）已和香港牛奶集團（Dairy Farm）集團簽署協議，將收購牛奶集團在台灣的惠康百貨全部股份...

家樂福證實 併購全台224家頂好、Jasons超市

家樂福集團今（2）日證實已與Dairy Farm集團簽署協議，收購Dairy Farm集團在台灣的惠康百貨股份有限公司的...

震撼彈！家樂福將併購頂好以及Jasons超市

震撼彈！家樂福將併購頂好超市以及走高檔路線的Jasons超市。經記者詢問，頂好僅表示，交由家樂福發言，至於台灣家樂福則未...

Edenred攜手foodpanda 打造防疫即饗券

新冠肺炎疫情為世界帶來前所未見的衝擊，全球各大企業也面臨各種挑戰！在這艱難的時刻，Edenred集團與世界各地夥伴緊密地...

祥碩捐款清華科管院 為學生開啟世界之窗

祥碩（5269）支持清華大學科技管理學院「境外學習倍增計畫」，今（2）日捐款500萬元，響應拓展學生的國際視野，開啟清華...

中製造業反轉衰退 台日韓持續緊縮

中國5月的製造業持續復甦，亞洲其他國家卻依舊處在緊縮狀態！中國的財新採購經理人指數（PMI）躍升至50.7，創下1月以來的新高，顯示出第一季的衰退已經出現反轉。然而，日韓的PMI都創下2009年以來的

搶攻50億市場大餅 永大祭「零接觸」防疫電梯

看好後新冠病毒「零接觸」商機，永大機電超前部署，歷經多時研發整合全台首座複合式全方位+0防疫電梯今(2)日記者會正式對外...

美吾華接班人計畫啟動 李成家之女接任安克、懷特副董

美吾華子公司安克生醫（4188），原任副董事長陳寬墀任期屆滿，李伊俐新任副董事長。李伊俐為美吾華懷特生技集團李成家董事長...

老牌美髮品廠美吾華股東會 現任董事長李成家續任

美吾華（1731）上月29日舉行股東會，股東會任期屆滿改選，李成家董事長續任。美吾華公司股東會決議，108年度盈餘分配的...

防疫商機多 高雄軟體科學園區搶進智慧醫療版圖

此波新冠肺炎疫情催生遠距與AI醫療需求，高雄軟體科學園區廠商今天發表成果，「非接觸式生理感測系統」可減少護理人員出入負壓...

疫情後台東振興觀光 縣府廣邀國內旅行社組800人踩線團

後新冠疫情時代，台東縣政府為重振地方觀光旅遊，結合台東旅行同業公會廣邀全國旅行同業，組成800人的台東踩線團，即日起至1...

熱門新聞

超實用整理包／ 振興三倍券怎麼購買取得？不適用項目出爐

千呼萬喚振興「三倍券」 最小面額200元 7月15日上路

做1年賺2年 和泰車員工平均薪資福利近300萬

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

蘇揆明公布振興券內容 7月15日上路可用到年底

振興券明拍板 非實體券花3千擬可領回現金2千

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。