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震撼彈！家樂福將併購頂好以及Jasons超市
震撼彈！家樂福將併購頂好超市以及走高檔路線的Jasons超市。經記者詢問，頂好僅表示，交由家樂福發言，至於台灣家樂福則未有回應。
頂好超市目前在台有近220家，Jasons則走高檔路線，目前在台約有25家，年營收約120億元，在今年初即傳出將出售。
而台灣家樂福目前在全台灣有69家量販店，便利購超市68家，如果未來加上頂好的220多家頂好據點，全台門市將超過350家，至於是否維持頂好招牌，以及Jasons超市是否也持續營業，家樂福都未有回應。
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