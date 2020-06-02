Edenred攜手foodpanda 打造防疫即饗券

新冠肺炎疫情為世界帶來前所未見的衝擊，全球各大企業也面臨各種挑戰！在這艱難的時刻，Edenred集團與世界各地夥伴緊密地站在一起，以行動積極支持企業、客戶及其員工，提供高達1,500萬歐元設立More than Ever基金，協助受到疫情衝擊最大的餐廳業主及夥伴。

在台灣，Edenred也推出了企業安心禮贈五大方案，並宣布攜手全台最大即時外送平台foodpanda強強聯手打造防疫即饗券，為振興產業共出一份心力。

Edenred台灣總經理吳宗翰指出，由於電子票券可以有效降低實體接觸所帶來的感染風險，在疫情期間Edenred的即享券產品反而更受企業客戶與消費者歡迎。面對後疫情時代仍存在許多不易預期的變化，疫情對社會經濟所帶來的衝擊也將持續一段時間。

吳宗翰也說，Edenred作為台灣電子票券的領導者，串聯強大的商家網絡推出安心禮贈五大方案，更進一步聯手foodpanda推出防疫即饗券，期待透過結合行動票券與即時外送平台，讓企業客戶贈禮兼顧防疫，同時還能共同為餐飲商家振興經濟，帶來實質的效益。」

foodpanda董事總經理方俊強分享，「疫情期間民眾外出用餐與消費意願降低，餐飲業成為首當其衝受影響的產業，foodpanda很高興攜手Edenred推出防疫即饗券，希望能連結眾人的力量，一起幫助全台受衝擊的店家，透過foodpanda外送餐點、生鮮及生活日用品上門的服務，讓消費者安心抗疫，同時振興經濟發展。」

非常時期，企業需要「更智慧」的數位配套。Edenred所提供的電子票券能夠降低非必要的接觸，節省傳統紙本禮券發放的時間和人力成本，做到防疫零接觸，讓心意零距離！Edenred是台灣電子票券領導品牌，深受各大品牌企業客戶肯定，每年發出超過上千萬張電子券，服務全台超過2,000家企業客戶。