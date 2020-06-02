祥碩捐款清華科管院 為學生開啟世界之窗

祥碩（5269）支持清華大學科技管理學院「境外學習倍增計畫」，今（2）日捐款500萬元，響應拓展學生的國際視野，開啟清華科管院學生的世界之窗。

清華大學科技管理學院提出「境外學習倍增計畫」，將補助學生出國交換、實習、參與國際競賽、研討會、擔任志工，計畫將全院學生在學期間出國交流的比率從目前的25%翻倍過半。

晶片設計廠祥碩總經理林哲偉，是清大科管院院長林哲群的兄長，並以實際捐款行動響應清大科路院推動的「境外學習倍增計畫」。

捐贈儀式今（2）日上午在清華大學舉行，祥碩科技總經理林哲偉將象徵500萬捐款的巨型支票，交到清華大學科技管理學院院長林哲群手中。

林哲群認為，管理是經驗、氛圍，也是一種文化的養成，科管院的學生不只要學做事，更要「懂人」，比起理工學生，更應出國看一看。他曾聽張忠謀談到，台灣為何沒有一流的管理學院，主要是缺乏世界級的企業，但國際觀是身為管理人的必備條件之一。這番話令他深有所感，決定將提升學生境外學習比率作為院務發展的重要目標。

清華科管院目前有經濟、計財、院學士班3系，及服科、科管、科法、經濟、計財5所與在職專班。林哲群表示，除了在職專班的課程規畫涵括境外課程，學生出國交流的比率幾乎為百分之百，其餘大學部及研究所各系所的出國比率約只有10%~30%。

但科管院的學生普遍體會出國學習的重要性，去年申請校級交換生獎學金的人數達81人，是全校申請人數最多的學院；但因資源有限，約僅有半數成功申請到校級獎學金。為鼓勵未申請到獎學金者也能一圓出國夢，科管院透過向企業募款，補助學生出國的機票費用。

獲得祥碩科技的慷慨捐助，林哲群表示，將擴大補助科管院學生實習、競賽等各種形式的境外交流，「踏出國門，擁抱世界。」他指出，如果科管院學生在學期間就有機會與不同文化背景的人相處、溝通，或共同完成一項企畫，未來進入金融等跨國企業，一定能得心應手。

祥碩科技總經理林哲偉得知清華科管院的境外學習倍增計畫，覺得非常有意義，立即允諾捐款支持。林哲偉表示，提供科管院學生拓展國際視野的機會，不僅是對清華大學辦學卓越的肯定，也是祥碩科技善盡企業社會責任及回饋很好的方式。

林哲偉曾赴美國密蘇里大學哥倫比亞分校攻讀電機碩士。他深深感受到，出國學到的不只是專業，更重要的是跨文化的理解與溝通，「比如一起瘋NCAA、NBA，在籃球場上感受熱血沸騰的氛圍，」這些經歷都使他日後在跨國的生意往來上更有自信，也更能與來自不同國家的生意伙伴建立深一層的關係與情誼。

林哲偉鼓勵清華科管院學生積極申請出國補助，善用各種機會出國交流，「學到的一定比書本更多。」

清華大學校長賀陳弘今天出席捐贈典禮致詞指出，面對新冠病毒疫情，我們可以看到越南採取了一些特別的做法，瑞典則採取不同的因應策略，這說明在面對重大議題時不能沒有國際觀。提供學生更多海外交流的機會，是一流大學早該做的，他很高興科管院能夠走在學校的前面，也非常感謝祥碩科技幫助科管院的學生走出國門、走向世界。

清華大學經濟系大四生羅文㚬去年曾到捷克布拉格理工大學交換一學期，那裡鼓勵學生發問、獨立思考的校園文化，帶給她很大的啟發，「我開始思考每項知識背後的意涵，也會在課後積極找教授討論。」她說，未來希望還能有機會出國攻讀碩士。

羅文㚬十分鼓勵學弟妹爭取出國交換的機會。但她也坦言，當初家人得知她想出國交換時，一方面為她開心，另一方面也默默地承擔了不小的經濟壓力。「有了企業的支持補助，一定可以提升科管院學生出國的意願。」她說。

清華科管所碩二生黃湘芸去年暑假曾到越南的環保包材公司實習兩個月。她笑稱自己以前是「控制狂」，一定要訂出完美的計劃，但到了越南，碰到了一大堆停水、停電、罷工、甚至工人包圍工廠等突發狀況，她也從越南同事身上學到面對意外的智慧與愜意，「現在的我更有彈性、能隨機應變，面對挫折也能保持健康心態。」

黃湘芸說，她非常贊同清華科管院補助學生境外學習，這項新措施一定能讓更多學弟妹無後顧之憂地到國外體驗不同的生活環境。

祥碩科技創立於2004年3月，於2012年12月股票上市。祥碩投入高速IC開發與設計，專精USB、SATA與PCIe，具高速實體層研發實力；曾入選富比士「亞洲最佳中小型上市企業200強」與天下雜誌「快速成長企業100強」。 祥碩科技總經理林哲偉（左）捐款清華大學科管院，由院長林哲群代表受贈（右）。圖／清大提供 清華經濟系大四生羅文㚬（第二排左四）與來自各地的捷克布拉格理工大學交換生，結伴至舒馬瓦國家公園登山健行。