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中製造業反轉衰退 台日韓持續緊縮

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導

中國5月的製造業持續復甦，亞洲其他國家卻依舊處在緊縮狀態！中國的財新採購經理人指數（PMI）躍升至50.7，創下1月以來的新高，顯示出第一季的衰退已經出現反轉。然而，日韓的PMI都創下2009年以來的新低，越南、馬來西亞、菲律賓和印度雖然出現反彈，但仍低於50，台灣也連續2個月下跌至44.8。

中反轉第一季衰退

根據《財新》，中國的財新採購經理人指數從4月的49.4躍升至50.7，跨過50大關（大於50代表製造業的經濟活動正在擴張），創下1月以來的新高，顯示出第一季的衰退已經出現反轉。《新華社》指出，中國官方的PMI指數則從4月的50.8小幅下降至50.6。

中國官方PMI和財新PMI的差別在於，前者以大型的政府關聯企業為主，且樣本數超過3,000家，而後者則是中小型和出口導向企業居多，樣本數僅430家。

《半島電視台》分析，中國的復甦存有隱憂，新增出口訂單持續減少中，荷蘭國際集團大中華區首席經濟學家彭藹嬈指出，這肇因於全球需求疲軟，且各國即便解封，失業人口也無法在短時間找到工作。

亞洲各國續緊縮

日本au Jibun Bank統計的PMI，則是從4月的41.9下滑至38.4，南韓的PMI也從4月的41.6下探41.3，都創下2009年以來的新低，此外，南韓的出口更連續3個月下降。越南、馬來西亞和菲律賓的PMI雖然出現反彈，但仍低於50大關，顯示經濟活動依舊處在緊縮的狀態。《今日印度》指出，印度4月時PMI重挫至27.4，5月小幅回升到30.8。

至於台灣，PMI連續2個月下跌至44.8，而新增出口訂單指數更創下2012年7月以來最快緊縮速度。中華經濟研究院張傳章1日表示，雖可預見景氣和需求反轉，但難預期何時可回到過去水準，且供應鏈產品興衰更替仍是艱鉅挑戰。

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PMI 馬來西亞

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