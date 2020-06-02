搶攻50億市場大餅 永大祭「零接觸」防疫電梯

看好後新冠病毒「零接觸」商機，永大機電超前部署，歷經多時研發整合全台首座複合式全方位+0防疫電梯今(2)日記者會正式對外展示並開始接單。永大總經理蔡尚育致詞時表示，疫情爆發初期就思考「零接觸」防疫產品對乘客的重要性，尤其聲控電梯在測試階段不少建商表達高度興趣，擬推出防疫住宅增加消費者購屋意願與提升房屋價值。

蔡尚育初估，台灣跟中國防疫電梯與去年相較，將可為全年接單目標帶來5~10%的成長，全年出貨超過4,000台。

蔡尚育表示，疫情對中國服務業影響大，所以當地拉貨力道不錯，因此公司第2季接單、出貨已回穩，認為第3季可望V型反轉；認為接單、出貨仍維持原來目標、希望營收、獲利有8~10%的目標成長。中國目標出貨超過2.5萬台不變。

蔡尚育指出，現在後防疫階段，大家對此防疫電梯會有此需求，醫院、住宅、學校是最需要的，未來預計兩岸對防疫電梯的需求約占30%以上，市場商機規模大約50億元以上。

蔡尚育說，永大複合式全方位+0防疫電梯，分為無接觸與梯內多重殺菌消毒技術兩大類。無接觸包括非接觸式按鈕感應叫車、手勢叫車、聲控叫車、紅外線光幕等，乘客搭乘電梯上或下以及進入電梯內要到達的樓層與電梯門快要關閉藉由紅外線感應能緊急開啟，完全都不用手去碰觸按鈕，避免因接觸而遭細菌感染的風險。

在電梯內則採購日本夏普(SHARP)電漿離子空氣清淨機，此款機型屬專業防疫等級，能有效去除病毒、細菌及甲醛、PM2.5，更唯一同步大量釋放出正負離子、根除細菌與淨化還原等功能。

另外電梯內還安裝紫外線殺菌燈，設置感應保護裝置，電梯休眠時自動開啟殺菌，當感應有人或物體移動或有光源時立即停止運作，避免造成紫外線傷害。

蔡尚育表示，電梯是重要的垂直運輸工具，也是病毒傳播的關鍵媒介，所以疫情發生初期，永大即立刻全面啟動保養時對於所屬電梯進行消毒的服務，同時也在思考如何開發更為全方位的防疫產品，提供乘客潔淨安全的使用環境。經過數月的研發，永大整合多項新科技與創新智能化方案，針對不同使用環境，如醫院、住宅、商辦等場所，提出各種全方位防疫的解決方案。

此外，永大文教公益基金會由董事長許瑞軒代表，捐出80萬元贈予台中光田醫院、交通大學資工系作為日後防疫電梯設備之用，以保障搭乘人員避免接觸染疫的風險。

許瑞軒說，永大文教公益基金會是由永大創辦人許雲霞先生與永彰創辦人許作鈿先生合力創辦，成立至今近30年來回饋社會無數，相信兩位前輩看到今天成果一定感到相當欣慰。

光田醫院張仁和部長則表示，防疫電梯的問世，就醫院來說能大量減少接觸感染的機率對於防疫來說絕對有正面幫助，感謝永大基金會的捐贈。今天出席永大防疫電梯記者會還有不少大型建商包括和築、勤美璞真、璞園、長虹等建設公司，他們在實際體驗後對防疫電梯皆表達高度興趣。