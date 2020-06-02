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美吾華接班人計畫啟動 李成家之女接任安克、懷特副董

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

美吾華子公司安克生醫（4188），原任副董事長陳寬墀任期屆滿，李伊俐新任副董事長。李伊俐為美吾華懷特生技集團李成家董事長之長女。而子公司懷特生技（4108）股東會任期屆滿改選，原任副董事長陳寬墀任期屆滿，由李伊伶新任副董事長，李伊伶為美吾華懷特生技集團李成家董事長之次女。

此次安克及懷特副董事長改選，由美吾華懷特生技集團李成家董事長之長女、次女接任，此舉被業界視為美吾華集團的接班人計畫正式啟動。

李伊俐畢業於哈佛大學商學院總裁班、美國羅格斯大學企管碩士、台灣大學財務金融學士、北一女中。經歷英商渣打國際商業銀行環球企業部資深副總經理、法國東方匯理銀行副總裁、美商花旗銀行經理，經歷完整。

現任安克生醫(股)公司董事暨總經理、美吾華副董事長、懷特生技新藥董事、聲博科技董事、台灣育成中小企業開發董事、信義房屋獨立董事。

而次女李伊伶，畢業於美國卡內基美濃大學(Carnegie Mellon University)商學碩士、台灣大學會計學士、北一女中。經歷嬌生公司楊森藥廠(Johnson & Johnson)行銷業務經理、勤業眾信聯合會計師事務所(Deloitte)風險控管顧問／財務審計，財務背景完整。現任懷特生技新藥董事、美吾華董事、安克生醫董事、聲博科技董事。

美吾華集創立於1976年。1998年跨足醫藥生技領域，轉投資創立懷特生技新藥、並於2008年創立安克生醫，三家都是生技股上市櫃公司。2018年入主聲博科技，以「自有品牌與通路」、「生技新藥研發」、「智慧醫療影像創新醫材」、「高端超音波相容替代性探頭與檢測系統」，開創生技產業新局。

安克生醫 台灣大學 北一女

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