老牌美髮品廠美吾華股東會 現任董事長李成家續任

美吾華（1731）今（2）日舉行股東會，股東會任期屆滿改選，李成家董事長續任。美吾華公司股東會決議，108年度盈餘分配的現金股利為0.6元。

美吾華第一季財報，合併營收2.67億元，年減16%，毛利率增加3個百分點至63.76%，營業利益成長近1成達至5,410萬元，不過，業外侵蝕，稅後淨利3,651萬元，年減12.63%，每股盈餘0.27元，也低於去年同期的0.31元。

美吾華表示，防疫期間，上半年數場大型婦幼展停辦，間接帶動線上銷售成績，美吾華總代理的法國原裝進口母嬰用品Mustela慕之恬廊，4月線上婦幼展業績亮眼，較去年大幅成長近5成。

此外，美吾華積極投入資源於網路電商，近年逐漸開花結果，除了總代理的Mustela慕之恬廊，自創的網路原生品牌「SAHOLEA森歐黎漾」，創立3年多就搶進網路洗髮精前5名，銷售業績年年翻倍成長。