防疫商機多 高雄軟體科學園區搶進智慧醫療版圖

此波新冠肺炎疫情催生遠距與AI醫療需求，高雄軟體科學園區廠商今天發表成果，「非接觸式生理感測系統」可減少護理人員出入負壓隔離病房次數，也可同時監測眾多人群體溫，不受身上熱源影響；「智慧床墊」會發出聲音告知臥床病患動態，可同時監看20床病患，多項技術均已獲得台南、高雄兩地醫院應用。

台灣防疫進入後疫情時代，經濟部加工出口區管理處今天上午在高雄軟體科學園區舉辦防疫商機發表會，昇雷、百旭、美維、耀瑄、亞洲灣醫智庫與鴻海雲高等科技公司展示疫情相關研發設備。

昇雷科技「非接觸式生理感測系統」已用於高雄醫學大學負壓隔離病房。總經理田勝侑指出，一般紅外線感測會受熱源影響，手上若拿著熱開水就測不出實際體溫，非接觸感測採人臉辨識，會追著臉框取得心跳呼吸與體溫數據，另可讓護理人員遠端監控病患異狀，減輕人力負擔；遠端照護也適合，家人可透過手機APP關懷高齡長輩。

美維科技「智慧床墊」則是在床墊上裝置感測元件，可偵測病患的呼吸、心率與動作，照護人員最多可同時監看20床即時動態，減少巡房次數，高市聯合醫院與凱旋醫院均有採用。

此外，耀瑄科技「肺部疾病預測系統」應用在成大醫院、「心跳猝停生死預警播報系統」及「呼吸器脫離各階段資料視覺」則獲奇美醫院採用；百旭科技的「疫情監控戰情表」應用於國軍醫院軍醫局；亞洲灣醫智庫及鴻海集團雲高科技更合作開發「人工智慧輔助影像判讀系統」。