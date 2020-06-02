疫情後台東振興觀光 縣府廣邀國內旅行社組800人踩線團

後新冠疫情時代，台東縣政府為重振地方觀光旅遊，結合台東旅行同業公會廣邀全國旅行同業，組成800人的台東踩線團，即日起至19日分10梯次探索台東，分享台東的美好，希望旅遊社多帶團來台東旅遊。

台東縣長饒慶鈴歡迎全國好朋友結伴來玩，她表示，台東是國人島內旅遊首選，台東準備好了，旅行社帶團來愈多，獎愈多也省愈多，20人以上即可申請獎勵，優惠獎勵有特色景點門票、農特產品、私房行程體驗及熱氣球繫留體驗等。

台東縣政府表示，今年6月至年底，台東旅遊異常多元豐富，從目前登場的花東縱谷漂鳥197大地藝術季、東海岸大地藝術節到熱氣球嘉年華、月‧光海音樂節、金針花季、衝浪等，絕對讓來台東的遊客意猶未盡。

縣府交觀處處長余明勳表示，疫情後的台東，最適合島內精緻旅遊，深度學習在地文化，認識在地風情，期望全國旅行同業藉這次踩線，讓更多人認識台東這塊美麗的土地。

縣府表示，即日起申請至11月10日，不論本國或外籍遊客，只要20人以上團體在台東合法旅宿業住宿2晚以上，依團客數及住宿天數不同，可獲不同獎勵優惠，包括明星景點門票免費入園、免費體驗特色遊程、免費品嘗最道地的台東農特產品、免費體驗熱氣球繫留，洽詢電話（089）323198。