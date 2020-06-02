IDC亞太智慧城市大獎 台灣奪4獎成最大贏家

IDC亞太區智慧城市大獎獲獎名單出爐，台灣共獲得4項大獎，成為最大贏家。

資訊科技諮詢機構國際數據資訊（IDC）指出，亞太區智慧城市大獎今年已邁入第6屆，今年共有14個類別，有19項智慧城市專案獲獎。

台灣有台北市政府、新北市政府、台南市政府與高雄市政府，分別在「教育」、「公民參與」、「智慧水務」與「公共衛生與社會服務」4個類別中勝出，是最大贏家。

台北市政府2019年即以「學習無界限－全方位智慧教育在臺北」獲得優勝，今年再度以「學習無界限+ －台北酷課網路學校」奪下教育類大獎，展現台北市府在智慧教育領域持續努力。

新北市政府的「新北智慧社區App公民參與計畫」贏得公民參與類大獎，臺南市政府則以「臺南市智慧防汛網建置計畫」獲得智慧水務類別大獎。

高雄市政府以實施範圍橫跨高雄市、屏東縣、澎湖縣的「打造智慧樂活共照社區」專案，獨得「公共衛生與社會服務」類別大獎。

IDC表示，中國和新加坡分別獲得3項大獎，澳洲與韓國分別獲得2項大獎。

IDC指出，今年許多亞太智慧城市項目專注於制定更為敏捷、更有效率的公共政策和舉措，以實現社會包容性，直觀和創新的城市服務，及可持續的關鍵基礎設施革命和全球參與。

由於武漢肺炎疫情，導致實現社會經濟彈性和生存能力而進行的數位化競爭比以往任何時候都更加迫切，IDC表示，各國市政府應更積極加快數位化計畫。