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仁寶平廠800名越南移工罷工 稱遭不當對待、非法扣款

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
移工們稍後到地下室和廠房開協調會。圖／「越南移民移工辦公室」提供
移工們稍後到地下室和廠房開協調會。圖／「越南移民移工辦公室」提供

仁寶電腦桃園市平鎮廠今天上午傳出800名越南移工集體罷工，原因是不滿疑似遭不當對待、非法扣款，移工大動作引起社會關注，廠方中午11點隨即和移工溝通和安撫，了解移工們的訴求。

廠方中午一位自稱處長出面了解，雙方溝通中，移工代表強調如果公司不出理不公平對待問題，不排除下午有另外的動作。

現場移工表示，罷工原因主要有3點：1.公司對移工非法扣款，名目不清，向公司反映卻無任何結果。2.公司宿舍環境極差，長期下來移工無法忍受。3.移工將上述情況PO臉書，竟然遭到公司強制遣返，並且還要求移工支付解約金。

幫移工發聲的「越南移民移工辦公室」，上午由阮神父和助理出面幫移工與廠方溝通，他們表示移工認為仁寶電腦為知名上市櫃公司，每年營業額上千億元，對移工卻如此苛刻，如今竟然打算將移工違法解雇、強制遣返，將勞基法視為無物，800名越南移工忍無可忍，今天早上決定集體罷工。

越南移民移工辦公室許姓助理說，呼籲仁寶電腦誠懇與移工協商，回應移工訴求，莫藐視法規、任意遣返，將移工視為用完即丟的免洗筷。

越南移工指出，當初入境前在越南講好每個月從薪資扣除2500元為膳宿費用 ，但是入境後資方和移工訂定的契約「外國人入國工作費用及工工資切結書」卻是4000元，引起移工質疑，認為有一方一開始就沒有誠實跟他們說明，多次向資方反映卻未獲調整同時累積怨氣，決定今天採取罷工行動。

據了解，一般移工入境後，雇主會和移工簽訂「外國人入國工作費用及工工資切結書」，做為扣除膳宿費用的依據，過去有的國家政府要求台灣這邊必須全額吸收膳宿費用，但是到台灣後，資方根據台灣勞基法第22條和相關法令，仍有權和移工簽膳宿契約。桃園市政府勞動局表示，勞動部對膳宿收費標準「建議」不超過5000元，如果勞資一方認為有必要調整，可以透過協商取得共識，過去也是有移工對資方收2500元認為過高要求協商，據此，仁寶移工如果對4000元收費有疑議，還是要透過協商保障權益，勞動局外勞事務科會居間協助。

人力仲介公司對越南移工的訴求有不同的看法，指出移工對外宣稱有800人，但是據了解是400多人，4000元膳宿費是越南政府同意而且經過越南政府在台辦事處、中華民國政府雙方認證同意，而且仁寶公司自行吸收每位移工的仲介費每個人6、7萬元後，移工伙食和台灣勞工一樣，如果移工反應伙食不好，事實上是有魚有肉、蔬菜營養均衡，還有宿舍都有冷氣應該不致於有環境、伙食不好的問題。

越南移工上午在仁寶桃園市平鎮廠罷工抗議。圖／「越南移民移工辦公室」提供
越南移工上午在仁寶桃園市平鎮廠罷工抗議。圖／「越南移民移工辦公室」提供
仁寶平鎮廠越南移工罷工。圖／「越南移民移工辦公室」提供
仁寶平鎮廠越南移工罷工。圖／「越南移民移工辦公室」提供
移工伙食。記者鄭國樑/翻攝
移工伙食。記者鄭國樑/翻攝

移工 越南 罷工

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