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晟德旗下加科思新藥授權艾伯維 估6到8億美元

經濟日報 / 記者陳書璿/台北即時報導

繼合一5.3億美元授權大案後，台灣新藥開發再傳捷報，晟德（4123）集團轉投資新藥公司加科思敲定重量級新藥國際授權，與全球大藥廠艾伯維達成SHP2抑制劑的全球戰略合作協議。

專家推估，新藥授權金額可能寫下大中華區的新里程碑，整體金額應逾6億美元（逾新台幣180億元），甚至超過8億美元（逾新台幣240億元），可能寫下大中華區最大新藥授權案。

晟德今（2）日宣布，旗下轉投資新藥公司北京加科思結盟全球大藥廠艾伯維（AbbVie），加科思也將旗下開發、作用於SHP2機轉的抗癌新藥技術暨開發中產品JAB-3068和JAB-3312，授權給艾伯維，這也是美中台新藥開發戰略結盟的少數案例。根據雙方協定，艾伯維將獲得加科思SHP2項目的獨家許可權。

艾伯維的前身是全球巨擘生醫公司亞培（Abbott），多年前自亞培分拆，目前仍是全球前十大藥廠，與輝瑞、諾華、吉利得、GSK等並列。去年，艾伯維斥資630億美元（約新台幣1.9兆元），收購以肉毒桿菌素Botox聞名的生物藥大廠愛力根（Allergan），近期已經獲准。

晟德為加科思主要股東，是創始投資人之一，持股逾15%。晟德董事長林榮錦表示，我要感謝加科思董事長及首席執行官王印祥博士與其團隊，精誠專業終有所成。SHP2抑制劑開發極困難，業界多認為「難以成藥」（undruggable），但加科思團隊做到了，還受到國際肯定，晟德同感光榮，對晟德集團而言，是迎來又一個振奮人心的好消息。

對於雙方授權案，晟德指出，此次加科思授權給艾伯維的新藥技術，是作用於癌細胞和免疫細胞關鍵靶點的蛋白酪氨酸磷酸酶（SHP2）抑制劑，目前，加科思的早期臨床階段SHP2項目：JAB-3068和JAB-3312，將開發為專門用於抑制SHP2活性的口服小分子藥物。

艾伯維與加科思結盟後，加科思將繼續開展JAB-3068和JAB-3312的早期全球臨床研究，直到艾伯維開展全球的開發和商業化，相關研發費用將由艾伯維承擔。另外，加科思則有權在項目開始註冊性臨床研究之前行使權力以獲得SHP2專案在中國、香港和澳門的獨家開發與商業化權力。

從授權價值來看，業界指出，美國的Revolution Medicines公司是少數早期SHP2抑制劑開發者，其SHP2抑制劑RMC-4630於2018年6月間將全球權利授權給賽諾菲（Sanofi），整體授權金約5.5億美元，美國市場Revolutoin可得五成分潤，美國以外市場Revolution則可得兩位數銷售權利金。

依此可見，SHP2抑制劑價值可觀，專家認為，以藥物經濟學的角度看，加科思的技術或優於Revolution，才可能吸引艾伯維出手，依此推估，其授權價值應逾6億美元（新台幣180億元），甚至超過8億美元。

據悉，加科思預期今年4季向上海證交所遞件申請上市，並規劃在「科創板」掛牌，掛牌前依規定將會揭露此次雙方合作細項，法人指出，依加科思的創新能力與授權金規模推估，其市值理當已經超越10億美元門檻，換言之，應是晟德集團旗下首家「獨角獸」企業。

上海科創板目前掛牌的創新企業逾70家，整體市值逾人民幣1兆元（約新台幣4.2兆到5兆元），未來加科思掛牌後，或有望挑戰該板前十大市值企業，值得期待。

新台幣 晟德

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