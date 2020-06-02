電梯休眠時自動殺菌...全新防疫電梯發表了

永大看好後新冠病毒「零接觸」商機，永大超前部署，歷經多時研發整合全台首座複合式「全方位+0防疫電梯」，今 （2）日正式對外展示並開始接單。永大總經理蔡尚育初估，防疫電梯將可為全年接單目標帶來5%-10%的成長。今天永大文教公益基金會董事長許瑞軒也代表，捐出80萬元贈予台中光田醫院、交通大學資工系作為日後防疫電梯設備之用。

今天出席永大防疫電梯發表的成員當中，還有不少大型建商，包括和築、勤美璞真、璞園、長虹等建設公司。據了解，實際體驗後，他們對防疫電梯都表達高度興趣。

蔡尚育分析，隨著大家提高防疫標準，疫情爆發初期就思考「零接觸」防疫產品對乘客的重要性，尤其聲控電梯在測試階段不少建商表達高度興趣，擬推出防疫住宅增加消費者購屋意願與提升房屋價值。

蔡尚育進一步表示，永大複合式全方位+0防疫電梯，分為無接觸與梯內多重殺菌消毒技術兩大類；無接觸包括非接觸式按鈕感應叫車、手勢叫車、聲控叫車、紅外線光幕等，乘客搭乘電梯上或下以及進入電梯內要到達的樓層與電梯門快要關閉藉由紅外線感應能緊急開啟，完全都不用手去碰觸按鈕，避免因接觸而遭細菌感染的風險。

在電梯內則採購日本夏普(SHARP)電漿離子空氣清淨機，此款機型屬專業防疫等級，能有效去除病毒、細菌及甲醛、PM2.5，更唯一同步大量釋放出正負離子、根除細菌與淨化還原等功能。另外電梯內還安裝紫外線殺菌燈，設置感應保護裝置，電梯休眠時自動開啟殺菌，當感應有人或物體移動或有光源時立即停止運作，避免造成紫外線傷害。

永大文教公益基金會是由永大創辦人許雲霞先生與永彰創辦人許作鈿先生合力創辦，今天永大文教公益基金會由董事長許瑞軒代表，捐出80萬元贈予台中光田醫院、交通大學資工系作為日後防疫電梯設備之用，以保障搭乘人員避免接觸染疫的風險。