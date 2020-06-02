晟德轉投資加科思敲定新藥國際授權 與艾伯維戰略合作

晟德（4123）子公司玉晟生技今（2）日宣布旗下轉投資北京加科思新藥研發公司與全球型生物製藥公司艾伯維（AbbVie, NYSE：ABBV）達成全球戰略合作，共同開發和商業化作用於癌細胞和免疫細胞關鍵靶點的蛋白酪氨酸磷酸酶（SHP2）抑制劑。

晟德表示，加科思的早期臨床階段SHP2項目JAB-3068和JAB-3312，為專門用於抑制SHP2活性的口服小分子藥物，通過此次國際合作案將能拓展加科思在突破性創新產品的全球開發能量。

根據協定約定，艾伯維將獲得加科思SHP2項目的獨家許可權。加科思將繼續開展JAB-3068和JAB-3312的早期全球臨床研究，直到艾伯維開展全球的開發和商業化，相關研發費用將由艾伯維承擔。而加科思則有權在項目開始註冊性臨床研究之前行使權力以獲得SHP2專案在中國、香港和澳門的獨家開發與商業化權力。

晟德表示，自2015年加科思創立初期即參與投資成為主要股東，目前持股比重為15.05%。晟德集團暨玉晟生技董事長林榮錦，SHP2抑制劑瞄準全球高度矚目的腫瘤藥開發靶點，過去一直被認為難以成藥（undruggable），然而加科思團隊設計出的小分子藥物攻克科學界數十年來未解的難題，除快速推進臨床，並受到國際肯定。