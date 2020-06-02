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尖端醫攻新冠檢測試劑快篩 國家隊成軍

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

生技業繼續搶攻新冠病毒快篩商機，尖端醫（4186）加入國防醫學院預醫所與國家衛生研究院防疫行列，將整合專精領域量能，投入新冠病毒抗原快篩試劑優化及量產，力求最快時間可量產上市。

尖端醫董事長蘇文龍指出，取得授權與材料後，以開發出檢測速度快、靈敏度高的快篩試劑為期許，接下來取得國際認證，及國際授權，推動如同口罩防疫，要讓MIT品牌在國際持續發光發熱。

尖端醫表示，因應藥事法第48-2條第1項第2款「因應緊急公共衛生情事之需要」，向衛福部食品藥物管理署（TFDA），申請專案製造許可後，盡快投入國內防疫前線使用，再拓展歐美國家等市場。

根據中央流行疫情指揮中心表示，新冠肺炎31日相關通報，國內442例確診，全球累計逾606萬例確診，分布於187個國家及地區；全球掀起治療和預防產品大需求，以防堵疫情破口。新冠肺炎疫情全球延燒，除快篩試劑研發，尖端醫深耕細胞保存與細胞治療優勢，透過產業結盟與彼此互補，加上國際合作交流，讓臨床合作跨大步。

國防醫學院預醫所與國衛院合作之抗體材料是利用過去抗SARS病毒抗體為基礎，挑選出可辨識新冠病毒(SARS-CoV-2)抗體；目前所開發的雛型，已能辨識實驗室培養之新冠病毒上棘蛋白(spike protein)，整個測試時間約在15分鐘左右可完成。待收到抗體材料後，尖端醫的目標是儘速做出快篩試劑，進行優化、驗證、申請專案製造許可，亦將同步進行台灣食藥署（TFDA）、歐盟CE認證、美國緊急使用授權（EUA）申請許可等。

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