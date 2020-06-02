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Gogoro也賣自行車！「電動機車霸主」陸學森是變了，還是急了？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
Gogoro執行長陸學森。記者黃有容／攝影
Gogoro執行長陸學森。記者黃有容／攝影

Gogoro也賣自行車了！業界耳語不斷，傳了好一陣子的消息，5月28日深夜，終獲Gogoro官方證實，並正式對外宣布，Gogoro開始賣智慧電動自行車。首款Eeyo1，7月起，將同步在台灣與美國販售。

碳纖維車架與鋁合金座管、輪組，這輛車重約為12.5公斤，號稱極輕量化的Eeyo1，每台定價3899美元（約新台幣11.7萬元），價格不輸五年前Gogoro首款電動機車Gogoro1的12.8萬元。

有趣的是，當年Gogoro1也是鋁合金一體成形車身，試圖營造機車界精品，卻引起對於價錢斤斤計較的二輪族一陣輿論撻伐，逼得Gogoro推出第二代車款時，不得不「順應民意」，降價至5萬元左右（搭配電動車購車補助政策）。

這回，Gogoro轉進自行車市場，對比動輒20、30萬起跳的精品單車，消費者看Gogoro自行車Eeyo1竟感覺相對平價。一位機車業者不禁大嘆，「難怪有人說，機車是用來代步，便宜就好，但自行車是買來『生活』的，貴，才顯得出價值！」

業者一句無奈的感嘆，也點出，機車與自行車，雖然都是二輪車，但無論是製造技術、供應鏈，甚至市場行銷，都分屬「兩個完全不同的世界」。

Gogoro跨進自行車，等於得從頭打造另一套系統。只是，最令人想不透的是，當初那個懷抱乾淨能源夢想，試圖藉電動機車來圓夢的Gogoro創辦人陸學森，變了嗎？

一位電動車同業直言，「不是變了，是急了！」創業之初，一手推動台灣電動機車產業的陸學森不諱言，就是要打造城市智慧能源網絡。Gogoro也的確在台灣建立一套「電動機車＋換電站」的成功模式，但這套模式，五年過去了，卻始終走不出台灣。

業界分析，關鍵就是，「電動機車出口容易，但『換電站」屬於『能源』，這在各國，都是高度監管的特許行業，難度太高。」

這幾年，為了提高效益與車主滿意度，Gogoro不斷在全台建設「超級換電站」，今年目標1600站，對比全台加油站總共也才約2400站，Gogoro似乎朝「能源大咖」之路更近了。

只是，不斷投資燒錢，「Gogoro不趕緊找到獲利模式，布局海外，早點進入資本市場打造安全資金水庫，萬一原始股東縮手不再注資，會很危險。」同業分析。

相較電動機車要走出台灣之滯礙難行，台灣電動自行車卻有著截然不同的命運。

根據台灣自行車輸出業同業公會統計，2019年台灣電動自行車出口量達約64.9萬輛，年增126.21%，出口值更高達8.63億美元（台幣約260億），年增128.68%。

這股電動自行車熱潮正席捲全球。除了台灣，歐盟與美國的電動自行車出口值也都翻倍增長。

這讓Gogoro看到了突圍破口，只是，跨進電動自行車門檻並不低。尤其是可踩踏，也能馬達驅動的「助力自行車」，光是車架設計，要符合最佳騎乘舒適的人體力學，就不容易；更何況，要輕量，還要高續航，意即馬達、電池要夠強勁，還要夠「輕薄短小」。

一位電動車業者分析，從Gogoro強調的智慧電動自行車Eeyo Smartwheel系統， 將馬達、電池、多種感測器及智慧連線功能，全都整合進小巧緊緻的輪轂之中，雖非首創，挑戰亦不低，「若Gogoro能再進一步將馬達與電池裝在一起，這是業界首創，值得觀察。」

只是，Gogoro身處台灣戰火猛烈的油車與電車大戰還未停歇，陸學森又立刻點燃另一場電動自行車戰役，戰線還拉到海外。而被形容為看上目標，就「橫衝直撞的犀牛」的陸學森，這次能否藉電動自行車，成功突圍海外？各界都在關注。

（作者／林鳳琪 本文出自2020.05.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

電動自行車 電動機車 加油站 資本市場 單車

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