星宇航空明復飛台北-澳門線 旅客僅個位數

新冠肺炎疫情肆虐全球超過四個月，但台灣本土疫情已漸趨緩，不過，基於防疫優先、安全第一考量，疫情指揮中心仍未放寬邊境未管制，在出國抵達當地需定點檢疫14天、回台也要居家檢疫14天的情況下，星宇航空明（2）日復飛台北－澳門航線，載客量僅有個位數，搭機乘客猶如搭乘「專機」。

星宇航空表示，雖然旅客人數很少，但表定今日下午18時40分自桃園起飛、20時25分抵達澳門的JX0205航班，還是會飛，而台北到檳城6月11日開始復航的計畫，目前亦未改變。

由於我邊境管制尚未解除，國人難以出國，外籍旅客也進不來，各國籍航空公司絕大多數客運航班都維持取消狀態，僅星宇航空先於其他航空公司率先宣布復航，引人好奇。對此星宇表示，畢竟飛機本來就要載貨、組員也有訓練，所以同時開放給旅客搭乘，方便有需求的旅客可以選擇。

據指出，目前疫情指揮中心仍將全球所有國家地區的旅遊建議列為第三級警告，回國者均須居家檢疫14天，且各國對於入境旅客也採高度管制措施，不是禁止旅客入境，就是必須定點檢疫14天，因此，除了必要的商務行為，所有觀光客都暫時無法出遊，故各國籍航空公司的客運航班數，約僅剩原來排定班表的5%，航空業者實施無薪假的人數也超過了2,000人。

國籍航空低調表示，現在國際疫情仍未舒緩，客運航班短期內恐怕難以恢復，只有貨運還勉強維持正常，這種狀況若持續到第4季，對業者的衝擊非常大，但現在也只能咬牙苦撐了。