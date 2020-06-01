桃園機場公司 奪全國百大服務業獲利率冠軍

2020年天下雜誌兩千大企業最新調查結果出爐，桃園國際機場公司憑藉優異的團隊經營實力，在全國百大服務業中勇奪獲利率第一名，稅後純益也位居陸海空所有運輸業的冠軍，各類營運績效均為公司成立十年來最亮眼的表現。

機場公司總經理林祥生指出，去（2019）年桃園機場客運量近4,869萬人次、航機架次26.5萬架次，皆創歷史新高，航空及非航空收入均較以往成長，年營收達新台幣235億元，較上年度增加7.8 %，不但名列全國百大服務業第73名，獲利率更躍居前百大之首；而稅後純益80.78億元較上年度增加11.2 %，也是所有陸海空運輸服務業的第一名。

林祥生說，桃園機場去年的卓越績效，不只是機場公司同仁努力的成果，也是航站內超過200個政府與企業駐站單位的功勞，因此是整個桃園機場服務大聯盟的共同榮耀。

桃園國際機場歷經場域擴展及設備汰舊換新，2019年不但啟用第二航廈南北擴建區，增加500萬年旅客容量，引進台灣玩藝大街與天空之城商場，並開放全台視野最佳的航機觀景臺，大大增加商業服務的豐富性，讓機場變得更漂亮也更好玩。

此外，桃園機場也導入智慧行李一條龍的服務，從宅配到府收件，配合網路、手機、自助報到機等多元智慧服務，加上與機場捷運同步的自助行李託運系統，以及自動通關e-GATE，提供旅客更多便利與彈性，也讓桃園機場逐漸往智慧機場邁進。

桃園機場除了獲利表現在全國百大服務業中領先群倫外，最近也喜迎綠色機場白金認證與水資源管理冠軍，在Skytrax評比全球 4,000萬至5,000萬旅客量等級機場亦拿下第三名。而當全球深受疫情衝擊的此刻，機場公司把握旅客量驟減的時機，全面關閉北跑道進行刨鋪，積極進行場內各項優化工程，希望在疫情結束之後，能以最優質卓越的面貌，迎接回到機場的各國旅客，讓大家在機場內外的每個角落，感受到國際級的貼心服務。