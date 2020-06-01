從1.5坪小店到3億營收 Lucy’s總座馬仲良分享創業秘辛

15歲就開始打工，至少做過30幾份工作，讀哲學系的馬仲良大三便創業，從路邊攤賣飾品，到公館捷運站旁1.5坪的小店面並成立Lucy’s流行飾品品牌，再到如今遍及全台北中南的23間店舖，海外市場更拓及美國、香港、越南，也計畫在時機成熟時進軍日本市場。

經過20年的努力，如今Lucy’s已成為年營收約3億元的指標流行飾品品牌，馬仲良寫下的是窮人家小孩白手起家，一樣可以成功創業的故事。

談起自己的創業故事，馬仲良說，自己的第一桶金只有打工存下來的5000元，雖然會畫畫、愛音樂，但家人擔心他靠畫畫或音樂謀生，恐怕會餓死，再加上自己曾擺攤賣飾品的經驗，馬仲良決定順著自己的能力和專長，成立流行飾品品牌Lucy’s，而關於品牌的命名靈感，則是來自於他最喜愛的樂團披頭四的作品，而愛畫畫的馬仲良，20年來也從未改變，由他親自操刀設計的Lucy’s飾品可說是不計其數。

空手創業的馬仲良強調，創業缺的並不是「錢」，而是「你的那份能量」。

從原本的2名員工，到如今的150人團隊，馬仲良感性的說，如果要說創業20年來遇到最大的挫折，絕對不是業績不好，或展店不順，而是員工們的離職，雖然員工們私下都稱他為「馬爺」，但其實他就是「大家的工友」，他希望以服務員工的領導管理方式，在同事們心中內化為服務客人的熱忱和溫暖，儘管Lucy’s員工的流動力極低，但難免仍有因為職涯發展或結婚生子而選擇離開，他總是很不捨。

或許是讀哲學系的關係，馬仲良的經營管理風格也很不一樣，他強調，自己不會一直說，而是傾聽員工想要怎麼做？他也會儘可能的關懷並了解，員工除了工作之餘，生活上和家庭上所需要的協助，他最常跟員工分享的是，「健康第一、家庭第二、工作第三」。

馬仲良提到，有著樂觀特質的人，較適合創業，如果有創業的想法，他建議當然是愈早投入愈好，因為愈年輕才有本錢跌得起跤。但，他也提醒，創業不宜滿腦子只想著賺錢，或者賺了一些錢之後，就開始轉做其他投資，「太花心」這樣很容易亂了套，凡事順著自己的勢而為，多付出、多關懷、多服務，這些最後都會回到自己的身上。