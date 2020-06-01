國際高度肯定 中鋼獲世界鋼協永續發展優勝企業獎

中鋼公司獲世界鋼鐵協會「永續發展優勝企業」獎項，持續以「精緻鋼廠」及「綠能產業」雙主軸策略提升國際競爭力，獲國際高度肯定。

中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼以「追求成長，持續節能環保及價值創新，成為值得信賴的全球卓越鋼鐵企業」為願景，不僅將持續精進企業永續經營與管理，履行永續發展和循環經濟承諾，也以「精緻鋼廠」、「綠能產業」之雙主軸發展策略，透過智能創新，創造更大的鋼鐵價值外，中鋼也加速推展離岸風電水下基礎、太陽光電產業、電動車產業鏈相關技術，提升國內鋼鐵產業的國際競爭力，持續為台灣產業、經濟及社會發展貢獻心力，善盡企業社會責任。

世界鋼鐵協會由全球鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會和鋼鐵研究機構等上百位會員所組成，在世界鋼鐵產業發揮領導功能，並以經濟、環境、社會及永續發展等方面評選出優異鋼廠，頒發「永續發展優勝企業」獎項，鼓勵鋼界突破與成長。

世界鋼鐵協會(WSA)公告中鋼獲選2019年「永續發展優勝企業」（Sustainability Champions），與其他優秀鋼廠並列為世界永續發展領先者，顯現中鋼致力於永續發展的成果，獲得國際上的高度肯定。

中鋼表示，「永續發展優勝企業」獎項凸顯中鋼在循環經濟、環境改善、綠能投資等各項永續經營成果。其中，循環經濟方面，中鋼利用汽電共生及廢熱回收產製蒸汽，以及氧氣工場產出各項工業氣體，透過「區域能源整合」方式與臨海工業區內鄰近石化業、化學業及下游鋼鐵業工廠互通多餘能源。

以蒸汽為例，2019年蒸汽外售量154.4萬公噸，節能約468萬GJ(十億焦耳)，相當於954座大安森林公園的年減碳量，創造中鋼、客戶、環境三贏。

此外，中鋼每日導入鳳山溪再生水約4.1萬公噸，2019年循環用水再利用率高達98.4%，較2018年度大幅節省382萬公噸自來水，以國內每人平均日用水量280公升計算，相當於一年可供給3.7萬人所需。同時，中鋼加速設備汰舊換新計畫，加快綠能投資腳步。