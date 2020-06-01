敏實集團創辦人秦榮華 翻轉台灣高等技職教育

敏實集團創辦人秦榮華，鮭魚返鄉後，對於國內的人才教育非常重視，秦榮華說，「人只要夠努力、方向正確、不管你出身多貧窮，還是有機會能成功，自己有一個非常大的抱負，想要為台灣的高等技職教育找到一個模範，把學校跟職場無縫接軌來起來。」

來自宜蘭太平山上一位伐木工人兒子，白手起家，成立香港上市公司敏實集團（HK0425）已成為全球百大汽車零部件設計製造公司，登上2020年台灣50大富豪榜，翻轉技職教育是他的夢想，買下招生吊車尾的新竹大華科技大學後，8月1日起學校正式更名為敏實科大，還喊出敏實科大的學生，畢業就有機會全球就業。

出身寒門，居住在山上的秦榮華，家裡非常貧困，國小畢業前家裡窮到沒鞋穿，求學期間只能半工半讀完成學業，所以對於教育有一份熱忱跟理想。他回憶，自己第一次買下大華科技大學，親自跟80多位老師面談，過程中，他現場問老師二個問題，請家裡小孩的老師舉手，有一半的老師舉手；接著問，願不願意把孩子送到大華科技大學來唸書，在場的老師沒有一個人舉手；這也代表著老師對於這所學校是沒有信心。

秦榮華買下大華科大，不只想要翻轉國內的高等技職教育，也想為企業找到更多的優質人材，全力推動職場跟教育無縫對接軌。

尤其，秦榮華的父親在他求學期間突然往生，讓他只能半工半讀完成學業，而且為了維持家計，18歲以後，白天在市政專校上課，晚上要打工外，還要開計程車賺取更多的生活費。

現在的秦榮華目前已經是三家上市公司老闆，敏實集團在香港上市，早已躍升全球百大汽車零部件設計製造公司，2018年的年營收為人民幣125.53億元；近年來看好國內汽車電子及相關零件的研發實力，悄悄的回台的買下上市櫃公司淳安（6283）、精確（3162）。

敏實集團在中國已經是主要的汽車外飾件、車身結構件、鋁部件供應業者，全力發展電動車，世界知名車廠如BMW、賓士、豐田、賓利、勞斯萊斯等都是敏實集團主要客戶，版圖橫跨歐亞美，全球共有58家工廠，銷售至30個國家，全球一半的車廠，少了敏實集團零件，汽車的生產過程恐怕會有問題。