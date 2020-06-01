福華總經理許孟祺請辭 月底生效
大同旗下電子零組件廠福華（8085）今（1）日公告，收到總經理暨大同法人董事代表人許孟祺辭任書，許孟祺將任職總經理至今年6月30日。
福華表示，新任總經理將提報最近期董事會決議後公告；法人代表董事，將由大同公司另行指派。 福華將於6月24日舉行股東常會。
福華去年稅後純損1.42億元，虧損幅度較2018年的1.9億元收歛，EPS為-0.9元。2020年首季稅後純損6,657.4萬元，EPS-0.42元。加計去年底累虧約9,600萬元，截至今年首季累計虧逾1.6億元。今年前四個月累計合併營收2.42億元，年減40.4%。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言