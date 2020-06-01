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一周平均上架200款 Lucy’s「限量時尚」制霸飾品界
Lucy’s總經理馬仲良指出，女孩們「撞衫」還算正常，連大明星都難免那麼有默契，但如果連飾品都戴一樣的，那就真的有點兒糗了。2000年創立Lucy’s時，馬仲良便以「限量時尚」賦予品牌明確定位，至今仍維持平均一周200款的上架策略，雖然新品推出的速度快，但都採限量生產，有的甚至極少量，讓女孩們穿搭出門不必擔心撞款。
本身就會畫畫，也愛畫畫的馬仲良，親自帶領著設計團隊，肩負商品開發重責，5分鐘就能畫出一款飾品設計圖的馬仲良說，他的創作靈感和能量，多來自服務過的上萬名客人。
除了原創設計外，獨家聯名商品和獨家授權商品，也是Lucy’s的強項，像是Hello Kitty的聯名設計，以及Swarovski的獨家授權產品，都是女孩們喜愛的元素。整體來說，Lucy’s飾品的設計多是輪廓較誇張且亮晶晶的時髦款式。
此外，不僅擅長畫畫也玩音樂的馬仲良，因為有著與演藝圈的人脈與人緣，其帶領的品牌設計和行銷團隊也結合時尚圈名人、藝人共同操刀，時尚流行、多樣化的設計，多年來也在時尚及演藝圈累積了大量口碑，也成為各大電影、MV、偶像劇、綜藝節目、新聞台、演唱會指定合作品牌，亦是許多藝人指定選用的愛牌，好口碑，再加上名人效應加持，是Lucy’s成功之道。
馬仲良說，流行飾品的主要客層仍是以18~30歲的年輕女孩和上班族女性為主，但其實只要是愛漂亮的女生，都是Lucy’s的目標客群，80、90歲的老奶奶只要她愛漂亮，一樣可以在Lucy’s找到適合她的飾品。
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