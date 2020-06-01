中鋼獲WSA永續發展獎項 雙主軸提升國際競爭力

中鋼（2002）榮獲世界鋼鐵協會（World Steel Association, WSA）評選的2019「永續發展優勝企業」（Sustainability Champions）名單。中鋼今（1）日表示，這次獲得殊榮，顯現中鋼致力於永續發展之努力及成果，未來將持續以「精緻鋼廠」及「綠能產業」雙主軸策略提升國際競爭力。

為表彰創造及帶動永續發展價值及績效之卓越企業，世界鋼鐵協會依據各會員鋼廠之技術、環境保護、工業安全和員工發展等各項指標，還有經濟、環境、社會及永續發展等指標，評選出優異表現之鋼廠名單，頒發「永續發展優勝企業」獎項。

中鋼指出，近年來公司致力於循環經濟推動、環境改善管理、綠能投資等各項永續經營成果，獲得高度肯定。其中，在循環經濟推動部份，中鋼利用汽電共生系統及廢熱回收設備產製的蒸汽，以及氧氣工場產出之各項工業氣體，透過「區域能源整合」方式與臨海工業區內鄰近石化業、化學業及下游鋼鐵業工廠互通多餘能源。

環保措施精進部分，中鋼加速設備汰舊換新計畫，於2019年完成興建燒結礦自動化封閉式建築，其防塵效率高於歐、美、日等國家的先進鋼廠。另，去年中鋼也完成鋼板工場加熱爐設備改造，此2項環保投資合計每年減少1萬4700公斤粒狀物、3100公斤硫氧化物、4200公斤氮氧化物，以及及溫室氣體6,599公噸(CO2e)。

此外，中鋼也持續進行設備總體檢，2020年至2021年投資1號燒結增設脫硫設備、新建煤礦封閉式建築第一期工程等4項空污改善計畫，預計2021年時每年可再減少粒狀物120.2公噸、硫氧化物803.6公噸，以及氮氧化物11.5公噸。

綠能投資方面，中鋼積極響應政府綠能政策，推動中鋼集團太陽能光電事業發展，運用台灣中南部充足的日照優勢，建置總容量超過80MW(百萬瓦)的太陽能電場，每年可貢獻至少1 億度之綠電，以國內每戶年平均用電量3,600度計算，相當於可供電予2.8萬戶家庭。