聽新聞
test
0:00 / 0:00
5月房市移轉反應疫情衝擊 六都全面雙位數衰退
六都地政局今（1）日公布買賣移轉棟數，5月的移轉量反應疫先前的影響，六都合計落在1.72萬棟，分別年減22%、月減2%。房仲業者分析，由於成交到過戶有一個多月的差距，因此移轉棟數是房仲業者成交的遞延反應，不過各家房仲5月底內部交易皆出現回籠走揚，推估下半年購屋信心也能陸續增溫。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於買賣實際簽約到辦完移轉登記的時間，可能有一個月左右的落差，因此5月的買賣移轉棟數大致反應3月中旬到4月的交易狀況，而當時也是市場上疫情與股災發生最為嚴峻的時間點，而去年5月則是上半年旺季移轉數據最高的一個月，因此買賣移轉棟數相較起來就出現年減22%這樣的幅度。
根據各地政局的資料顯示，台北市5月的移轉棟數為2118棟，月減8%、年減23%，新北市則是4179棟，月減9%、年減25%，交易移轉棟數以板橋區、三重區、土城區、三峽區減少較多，主要受中古屋市場景氣影響與新成屋移轉棟數減少所致。
桃園市則為3183棟，月減4%、年減13%，台中市則是為3021棟，月持平但年減27%，台南市則是5月移轉棟數1676棟，月減1%、年減24%，高雄市5月移轉量3033棟，月增13%但年減16%。
曾敬德指出，仲介業普遍在5月都繳出大幅增長的交易表現，反應疫情回穩與低利等條件下，市場買盤逐漸回籠，接下來的移轉數據有機會反應回溫的買氣，在接下來出現一波反彈表現。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言