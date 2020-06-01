5月房市移轉反應疫情衝擊 六都全面雙位數衰退

六都地政局今（1）日公布買賣移轉棟數，5月的移轉量反應疫先前的影響，六都合計落在1.72萬棟，分別年減22%、月減2%。房仲業者分析，由於成交到過戶有一個多月的差距，因此移轉棟數是房仲業者成交的遞延反應，不過各家房仲5月底內部交易皆出現回籠走揚，推估下半年購屋信心也能陸續增溫。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於買賣實際簽約到辦完移轉登記的時間，可能有一個月左右的落差，因此5月的買賣移轉棟數大致反應3月中旬到4月的交易狀況，而當時也是市場上疫情與股災發生最為嚴峻的時間點，而去年5月則是上半年旺季移轉數據最高的一個月，因此買賣移轉棟數相較起來就出現年減22%這樣的幅度。

根據各地政局的資料顯示，台北市5月的移轉棟數為2118棟，月減8%、年減23%，新北市則是4179棟，月減9%、年減25%，交易移轉棟數以板橋區、三重區、土城區、三峽區減少較多，主要受中古屋市場景氣影響與新成屋移轉棟數減少所致。

桃園市則為3183棟，月減4%、年減13%，台中市則是為3021棟，月持平但年減27%，台南市則是5月移轉棟數1676棟，月減1%、年減24%，高雄市5月移轉量3033棟，月增13%但年減16%。