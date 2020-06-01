助台灣電商出海 SHOPLINE推星馬港7-ELEVEN跨境取貨

全球智慧開店平台 SHOPLINE今（1）日宣布，串接跨境海外7-ELEVEN 超商取貨服務，成為全台首家完整串接跨境 7-ELEVEN 物流系統的電商開店平台，將可提供橫跨星、馬、港三地、近三千間海外7-ELEVEN 門市取貨服務，最快3天到貨。 SHOPLINE 除了替店家打造出更多元、便利的跨境電商解決方案及物流渠道外，現階段推出免費開通跨境超商取貨服務，全面協助店家輕鬆拓展海外銷售、成功跨境出海。

SHOPLINE自2013年成立，協助超過20萬品牌店家建立網路商店；2019年開通跨境馬來西亞服務後，助力近 2,000家品牌跨境出海。SHOPLINE攜手海外7-ELEVEN後，可提供台灣店家將商品配送至香港及東南亞包含新加坡、馬來西亞等地的物流服務。星馬港等地區的消費者完成網路訂單後，最快3天就能直接於當地的7-ELEVEN取貨。

SHOPLINE從2015年提供台灣店家在地超取物流服務，此次串接跨境 7 - ELEVEN 取貨服務，更一舉增加海外近 3,000間的 7 - ELEVEN 門市超商取貨服務，馬來西亞與新加坡地區約有2,000間，而香港約有900間。也提供當地合作銀行、美妝店、咖啡店等門市臨櫃取貨，未能在指定時間內完成取貨的消費者，可以選擇宅配服務。

SHOPLINE創辦人暨營運長劉煦怡表示，過去協助店家出海的經驗中，發現即使只以台灣消費者為主的商店，也有4成以上的店家接到來自海外的訂單，許多台灣品牌都具有跨足海外市場的潛力，但業者因金流、物流的建置成本過高，難以擴張業務至海外市場。與跨境7 - ELEVEN串接取貨服務，一次為店家解決跨海賣到三地的物流問題，也讓東南亞地區的消費者更方便取貨以提升下單意願。

SHOPLINE指出，近年來跨境電商的增長趨勢明顯，東南亞電商市場發展高度被看好，電商更隨著網路覆蓋率及行動裝置的普及而成為生活中不可或缺的消費模式，許多台灣電商品牌看準這股商機，積極擴展品牌在東南亞的版圖。根據SHOPLINE觀察，許多台灣店家承接海外訂單有諸多阻礙，如海外消費者想網購商品，但因運費太過昂貴而取消訂單；或店家沒有餘力處理跨境的物流、倉儲等關卡，而選擇放棄海外訂單。

SHOPLINE與跨境 7 - ELEVEN合作推出超商取貨服務，成功開通此服務的商家，統一出貨至配合的倉儲中心，跨境7 - ELEVEN即可協助將商品配送至星、馬、港等地，最快3天即可抵達訂單指定的門市地點。利於店家能因地制宜提供多元且符合當地購物習慣的取貨途徑，滿足消費者需求並有效帶動跨境訂單的增長。