SHOPLINE攜手7-11 搶攻星、馬、港跨境超商取貨

全球智慧開店平台SHOPLINE今 ( 1 ) 日宣布串接跨境7-ELEVEN超商取貨服務，成為全台首家完整串接跨境7-ELEVEN物流系統的電商開店平台，提供橫跨星、馬、港三地、近3,000間海外7-ELEVEN門市取貨服務，最快三天就能到貨。 SHOPLINE現階段也推出免費開通跨境超商取貨服務，全面協助店家輕鬆拓展海外銷售、成功跨境出海。

SHOPLINE 自2013年成立，已成功協助超過20萬品牌店家建立網路商店；2019年開通跨境馬來西亞服務後，至今也助力近2,000家品牌跨境出海。

2015年，SHOPLINE就已提供台灣店家在地超取物流服務，此次串接跨境7-ELEVEN取貨服務，更一舉增加海外近 3,000 間的7-ELEVEN門市超商取貨服務，馬來西亞與新加坡地區約有2,000間，而香港約有900間。在提供超商取貨服務之餘，也進一步提供當地合作銀行、美妝店、咖啡店等門市臨櫃取貨，而未能在指定時間內完成取貨的消費者，也可以選擇宅配服務，提供消費者多元的取貨選擇。

SHOPLINE 創辦人暨營運長劉煦怡表示，「在過去協助店家出海的經驗中，我們看到即使是完全面向台灣消費者的商店，有4成以上的店家也曾有過來自海外的訂單，意味著許多台灣品牌都具有跨足海外市場的潛力，但業者卻常因金流、物流的建置成本過高，而難以擴張業務至海外市場。」

劉煦怡指出，透過本次與跨境7-ELEVEN串接取貨服務，一次為店家解決跨海賣到三地的物流問題，也讓東南亞地區的消費者更方便取貨以提升下單意願，大幅降低跨境電商的經營門檻。

近年來跨境電商的增長趨勢明顯，尤以東南亞電商市場發展甚被看好，電商更隨著網路覆蓋率及行動裝置的普及而成為生活中不可或缺的消費模式，已有許多台灣電商品牌看準這股商機，積極擴展品牌在東南亞的版圖。

然而根據SHOPLINE觀察，許多台灣店家面臨許多承接海外訂單的阻礙，如海外消費者想網購商品，但因運費太過昂貴而取消訂單；或是店家沒有餘力處理跨境的物流、倉儲等關卡，而選擇放棄海外訂單。

透過 SHOPLINE 與跨境7-ELEVEN合作推出的超商取貨服務，將打破舊有跨境銷售體驗，成功開通此服務的商家，只需統一出貨至配合的倉儲中心，跨境7-ELEVEN即可協助將商品配送至星、馬、港等地，利於店家能因地制宜提供多元且符合當地購物習慣的取貨途徑，滿足消費者需求並有效帶動跨境訂單的增長。

SHOPLINE跨境商務拓展經理謝燦遠指出，「我們了解每個市場的消費者都有各自的購物習慣，本次推出跨境 7 - ELEVEN 取貨服務，也是看準他們跳脫門市配送的框架，擴展更多元的店面取貨服務，如銀行、美妝、咖啡店。藉由提供更符合當地生活習慣的服務，不僅能提升消費者取貨的便利性，也能拉近消費者跟店家的距離。接下來，我們將會協助符合資格的店家免費開通跨境超商取貨的服務。」

SHOPLINE自去年起已布局跨境團隊，提供多國語言、多幣值切換的友善介面，並積極串接各國第三方金流、物流服務，替店家鍛造功能完善的跨境電商系統，使店家能順利地擴張銷售版圖到海外，在推廣跨境7-ELEVEN超商取貨服務期間， SHOPLINE也會協助符合資格的店家免費開通這項功能，帶領店家拓展海外生意，把握跨境商機。

截至2019年底，專業跨境電商顧問團隊已成功協助近2,000間電商品牌跨境出海，經內部數據統計，2019年台灣跨境店家的海外訂單更是繳出達103%成長的亮眼成績單。

SHOPLINE表示，公司在今年（2020）下半年仍會專注優化利於品牌電商出海的相關功能及服務，積極與各方金流、物流、倉儲夥伴合作，建立更完善的跨境電商生態圈，成為品牌出海的最佳助力。