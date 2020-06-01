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黑松進軍保健品市場 推L-137乳酸菌膠囊

經濟日報 / 記者黃淑惠/即時報導
黑松將攜手日本好侍集團（House Wellness Foods）預計於6月下旬推L-137乳酸菌膠囊。圖／業者提供
黑松將攜手日本好侍集團（House Wellness Foods）預計於6月下旬推L-137乳酸菌膠囊。圖／業者提供

黑松（1234）董事長張斌堂今（1）日宣布，將攜手日本好侍集團（House Wellness Foods）預計於6月下旬推L-137乳酸菌膠囊，聯手揮軍國內保健品市場；另外，黑松未來持續推動「生活品牌」、「超越代理」及「進化銷售」三大核心策略。

張斌堂表示，持續推動黑松進三大核心策略，隨著國內疫情逐漸回溫，消費信心回籠，加上新品陸續推出，今年飲料旺季的銷售很有信心；其次，保健品市場連年看漲，乳酸菌產值更是第一，深化「生活品牌」，決定跟好待集團合作推出保健產品。

張斌堂進一步指出，根據統計，自2003年SARS疫情後，國內保健食品市場產值2018年已達820億，乳酸菌類 (包括優酪乳、稀釋發酵乳、乳酸菌粉末、膠囊及錠狀等相關產品)產值更達101 億元，民眾自我保健意識提升 ，具補充營養、調節生理機能訴求的「膳食補充劑」銷售表現亮眼。

黑松今年以來就攜手日本好侍集團，推出「FIN乳酸菌健康補給飲料」及「C&C乳酸菌氣泡飲」後，預計於6月下旬再推出「黑松L-137植物乳酸菌膠囊」，搶攻保健市場大餅。

看準健康產品市場商機，L-137熱去活乳酸菌，具備了耐胃酸、耐高溫、耐久存的特性，穩定性更高，跟好侍（House Wellness Foods）食品推出具調節生理功能的「黑松L-137植物乳酸菌膠囊」，已獲國家健康食品「免疫調節」、「輔助調整過敏體質」雙認證，除了膠囊之外，更能廣泛應用在其他產品型態，落實「生活品牌」這個發展重點。

黑松看準消費趨勢、秉持「進化銷售」精神，將以數位通路為主要銷售管道；黑松接下來將秉持「生活品牌」、「超越代理」、「進化銷售」三大核心策略，持續在飲料本業、飲料策略聯盟、酒類代理及保健事業上努力。

黑松 疫情

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