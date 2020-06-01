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南市第三期服務業設備汰舊換新補助 受理申請中

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市第三期服務業設備汰舊換新補助，受理申請中。圖／台南市政府經發局提供
南市第三期服務業設備汰舊換新補助，受理申請中。圖／台南市政府經發局提供

台南市第三期服務業設備汰換補助自即日起至今年底再度開放申請，若補助經費1500萬元用罄即截止受理，因應疫情，一律採郵寄受理，籲請業者配合。

台南市政府經發局說，這次汰換補助適用期程，以購買時間發票認定，放寬回溯自107年12月7日，涵蓋冷氣、冷氣冰水主機、冰箱、燈具、照明及小、中、大型能源管理系統，歡迎服務業（商工營業項目代碼屬F到J大類，但營登用電地址領有工廠登記證或涉製造加工行為者，非屬補助範疇）備妥資料於109年12月31日前提出申請。

台南市長黃偉哲表示，南市第三期設備汰換補助款原已用罄，但因近期疫情衝擊產業，為協助產業紓困，特變更部分預算為設備汰換補助款供服務業申請。

經發局長陳凱凌說，本次第三期再度開放受理服務業汰渙補助款額度約1500萬元，防疫期間申請案件一律採用郵寄受理不開放現場受理，以降低群聚感染風險。

經發局表示，第三期剩餘經費有限，將每天於南市設備汰換網站及經濟發展局網站公告剩餘補助款，目前尚有1400餘萬元，請欲提出申請單位留意網站公告消息及早申請，受理順序以郵戳時間排序為主。

服務業設備汰換補助計畫諮詢及申請方式，可電洽成大研究發展基金會電話（06）3300691分機118劉小姐、台南市政府經濟發展局電話（06）6351458或上台南市設備汰換智慧用電補助作業計畫網站查詢、經發局文件下載區下載。

疫情

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