南市第三期服務業設備汰舊換新補助 受理申請中

台南市第三期服務業設備汰換補助自即日起至今年底再度開放申請，若補助經費1500萬元用罄即截止受理，因應疫情，一律採郵寄受理，籲請業者配合。

台南市政府經發局說，這次汰換補助適用期程，以購買時間發票認定，放寬回溯自107年12月7日，涵蓋冷氣、冷氣冰水主機、冰箱、燈具、照明及小、中、大型能源管理系統，歡迎服務業（商工營業項目代碼屬F到J大類，但營登用電地址領有工廠登記證或涉製造加工行為者，非屬補助範疇）備妥資料於109年12月31日前提出申請。

台南市長黃偉哲表示，南市第三期設備汰換補助款原已用罄，但因近期疫情衝擊產業，為協助產業紓困，特變更部分預算為設備汰換補助款供服務業申請。

經發局長陳凱凌說，本次第三期再度開放受理服務業汰渙補助款額度約1500萬元，防疫期間申請案件一律採用郵寄受理不開放現場受理，以降低群聚感染風險。

經發局表示，第三期剩餘經費有限，將每天於南市設備汰換網站及經濟發展局網站公告剩餘補助款，目前尚有1400餘萬元，請欲提出申請單位留意網站公告消息及早申請，受理順序以郵戳時間排序為主。

服務業設備汰換補助計畫諮詢及申請方式，可電洽成大研究發展基金會電話（06）3300691分機118劉小姐、台南市政府經濟發展局電話（06）6351458或上台南市設備汰換智慧用電補助作業計畫網站查詢、經發局文件下載區下載。