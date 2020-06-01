疫情趨緩 車市衝擊淡化、5月車市比上月增加8.8%

台灣5月車市掛牌出爐，總市場買氣回穩，實績33,528台，高於原預估3.3萬台，並較上個月成長8.8%，顯示疫情趨緩，對車市的衝擊稍歇，其中和泰車旗下的Toyota與Lexus兩品牌登錄實績11,119台（T: 9,042台、L: 2,077台），市佔率實績33.2%，表現不弱。

龍頭車廠和泰車指出，在國內疫情控制穩定下，展間客流量逐漸回升，然而國內景氣仍受到歐美疫情擴散影響，台經中心公布之消費者信心指數顯示民眾對於未來就業及消費市場抱持悲觀態度，導致5月份新車領牌數量仍較去年同期為低。

6月份起各車廠皆進入夏季競賽階段，預期也將擴大對顧客的促銷優惠、對抗疫情帶來的負面影響。

和泰車表示，本月汽車市場規模預估為3.7萬台（比去年減少3%）。