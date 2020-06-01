「內容為王」再獲青睞！必應連莊取得台北跨年承辦權
延續 2020 年台北跨年晚會的口碑，必應創造（6625）今（1）日宣布，再度獲得「2021 年台北最 HIGH 新年城-跨年晚會」承辦權。
必應創造去年首度主辦台北跨年晚會，在跨年演唱會上玩跨界、5G。今年必應創造在眾多大型整合專案中，以內容為核心、突破思維的完整提案再次脫穎而出，連續兩年獲得台北市政府青睞。
必應創造臺北跨年總統籌陳宜盈表示，今年能再次取得承辦權，更堅信「內容為王」概念是對的，節目設計將會朝向民眾有感的方向，並與時事話題、社會氣氛與關注的事件一同進行包裝。
今年必應創造也特別規畫讓市民一起參與創作內容，將素材累積、運用在跨年夜的表演節目中，這是過去必應創造長期舉辦演唱會以來，從觀眾的反饋去觀察、了解所累積的獨家經驗，必應創造有信心，今年將會帶給大家更優質的晚會內容。
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