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必應創造再獲台北跨年承辦權 將整合商圈擴大跨年商機

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
延續2020年台北跨年晚會的好口碑，必應創造（6625）連莊成功、再度獲得「2021年台北最 HIGH 新年城－跨年晚會」承辦權。　圖／必應創造提供
延續2020年台北跨年晚會的好口碑，必應創造（6625）連莊成功、再度獲得「2021年台北最 HIGH 新年城－跨年晚會」承辦權。　圖／必應創造提供

延續2020年台北跨年晚會的好口碑，必應創造（6625）連莊成功、再度獲得「2021年台北最 HIGH 新年城－跨年晚會」承辦權。

身為華人地區「最會辦演唱會」的公司，必應創 造去年首度主辦臺北跨年晚會，初試啼聲便一鳴驚人，在跨年演唱會上玩跨界、拼 5G，吸引 全球目光;今年必應創造在眾多大型整合專案中，憑藉著以內容為核心、突破思維的完整提案再次脫穎而出，連續兩年獲得台北市政府青睞。

必應創造去年以黑馬之姿，擊敗製播經驗豐富的多家電視台，跨年當晚更以精彩的表演 內容與超越演唱會等級的豪華場面，獲得各界高度肯定與好評，不僅締造台北跨年晚會史上最高轉播收視率，台北捷運當日湧破320 萬人次同樣創下歷史新高;延續前一年度在舞台設 計、節目企劃、演出卡司的超水準表現，必應創造堅信要永續擦亮「台北跨年」這塊全球矚目的招牌，「內容為王」是唯一原則。

必應創造台北跨年總統籌陳宜盈說，「今年能再次取得承辦權，我們更堅定相信，我們的概念『內容為王』是對的，節目設計將會朝向民眾『有感』的方向，會與時事話題、社會氣氛與關注的事件一同進行包裝，今年必應創造也特別規畫讓市民一起參與創作內容，將素材累積、運用在跨年夜的表演節目中」，這是過去必應創造長期舉辦演唱會以來，從觀眾的反饋去觀察、了解所累積的獨家經驗，必應創造有信心，今年將會帶給大家更優質的晚會內容。

必應創造擁有全台最完備的舞台展演設備與技術，而為了讓今年的臺北跨年晚會更有看頭，演製團隊將在軟硬體做了全面升級，硬體創意設定在絢爛中，打造出更具 3D 立體結構的獨立表演空間，以運用「不對稱性」概念，融入各主題表演當中，絕對奪人眼目。軟體整合將配合今年市府將整個跨年活動的規劃，設計不再是一個晚上的狂歡派對，而是拉長時間、擴大區域的全城性節慶系列活動。

必應創造延續優化去年東區商圈整合的成功經驗，今年延展商圈合作範圍，「台北跨年」的感染力、影響面遍及整個台北市，燈飾裝置、藝術造景、實體活動將無限延伸放大。除了整合各區在地特色與文化產業，更將廣邀企業品牌共同 發想創意，期望以最高規格的商務整合行銷台北。

陳宜盈表示，「這是一個共融、共好的概念，藉由『台北跨年』這個品牌去做資源媒合， 協助企業將資源挹注地方商圈的相關活動，這作法也是讓企業品牌可以直效接觸民眾，並在 加強形塑之餘，同步讓民眾線下體驗並分享散播，進而帶動口碑，再商轉於線上銷售，創造商業運營能公轉也能自轉的效應。」必應創造是業界數一數二具有商務整合能力的專業製作公司，將以最具創新的行銷模式，讓跨年商機絕非曇花一現，而是要具體落地，實際帶動觀光產值爆發。

2021年台北跨年，絕對像個豪華驚喜包，必應創造將引領全台民眾、全球觀光客，玩遍台北、遊盡各區，而跨年之夜不論是站在市府廣場前、抑或在電視機前鎖定轉播頻道，必應創造有信心，將帶給觀眾一場更勝以往、令人難以忘懷的跨年盛宴。

跨年晚會 演唱會

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