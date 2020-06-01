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勞動部：1,330家實施無薪假、人數攀升26,323

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施無薪假家數來到1,330家，為史上最高；人數衝破2.6萬人關卡，來到26,323人，創10年多來最多；一周內再增45家、3,823人，據了解，華航加入無薪假行列。

另據了解，寶成無薪假尚未實施，預料將反映在下一期統計。

值得注意的是，運輸倉儲業實施無薪假家數及人數，由上一期55家、879人，一周內增加至57家、3,046人，家數增加2家、2,167人，據了解，主要華航開始實施無薪假。

這波新冠肺炎疫情帶來的無薪假，「海嘯第一排」住宿餐飲業受創最深，而今國內疫情趨緩，反而製造業、運輸業無薪假愈加嚴重。製造業現有301家、11,771人實施無薪假，一周續增18家、1,602人。

製造業的四大產業中，以金屬機電工業有122家、5,417人實施無薪假最多，民生工業則有93家、3,217人次之，化學工業實施無薪假有58家、1,681人；資訊電子則有28家、1,456人。製造業各業實施無薪假家數和人數續增。

服務業中，住宿餐飲業有162家、3,512人實無薪假，人數和家數小幅增加；至於批發零售業則有401家、3,956人實施無薪假，人數和家數小幅增加。包括旅行社在內的支援服務業則有116家、1,381人；藝術、娛樂及休閒服務業有31家、206人。另外，不動產業也有8家、92人實施無薪假。

無薪假 製造業

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