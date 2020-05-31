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口罩國家隊敏成擴產 七分助內、三成援外

經濟日報 / 記者黃文奇／台北即時報導

「從口罩被全面徵用起的那天起，我們除了趕工外，就是不斷在對客戶道歉」，現在敏成（4431）的業務部，已經被內部戲稱為「道歉部」。說上面這段話的人，正是敏成董事長古思明。

新冠疫情爆發後，1月底起台灣口罩廠商產能全面獲政府徵用，敏成產也在徵用之列，即使如此國際訂單仍不斷湧入，面對老客戶，業務同仁只能不斷道歉，每天在電話這頭重複「真的很不好意思.....」。

古思明領導的敏成，在疫情爆發後旗下產能開到最大，仍然供不應求，雖然熔噴布的單價（每公斤收購價）不斷上漲，但古思明卻笑不出來，因為每天都被客戶追著跑，卻苦無量能可供應。所幸，這個狀況在6月底前可望好轉。

主要原因除了6月1日起將可外銷，還有國家補助的新一部熔噴機即將加入生產行列。古思明坦言，即使開放外銷，但敏成作為口罩國家隊的一員，仍要把旗下每日7噸的熔噴布產能，多數都供給國內廠商，在新產能加入前，可能還是只能「不斷道歉」。

敏成做的是口罩的關鍵原料「熔噴布」，口罩的組成有三，最外層是潑水層，名為紡黏布，主要供應商為恆大，中間層是熔噴布，扮演過濾病毒、病菌的角色，也是口罩最主要的結構，最內層為親膚層，稱為熱風，主要供應商為南六、康那香等。

在疫情發生後，敏成日產能已經推升到7噸，預期6月底前新產能加入後，每天可以增加2噸以上的熔噴產能，屆時敏成道歉的次數可望減少。

在價格方面，業界指出，目前1公斤熔噴的政府收購價格約10美元（新台幣300元），預期6月1日起收購價格有望再漲，古思明僅說，國內收購單價上漲的「公文還沒收到」，但國外的收購價確實在30美元以上，約落在台幣900-1,000元間，部分地區收購價甚至飆到每公斤80美元，甚至還包機來載貨。

古思明表示，6月1日口罩暨其原物料開放外銷後，敏成因為扮演關鍵國家隊的角色，仍有特別任務要執行，因此外銷的量能可能不到五成，最多只能供給三成給國際客戶。法人估，若三成產能供外銷，以單位收購價格來看，6月起，敏成外銷的營收獲利就會大幅超越內銷的數字。

不過，古思明還有另一個憂慮。他透露，自從敏成被徵求進入防疫國家隊後，因為業績暴漲，股價也隨之水漲船高，新的股東不斷加入。6月23日即將召開的股東會，參加的人數肯定暴增。對此，古思明坦言「有點緊張」，但他強調，一定會繼續扮演好國家隊的角色，把事情做到最好，不會讓投資人失望。

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