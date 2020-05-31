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自行車行因疫情結束營業 省公會：UBike及大廠自營影響

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
受疫情影響?桃園市龜山區「鐵人夢」自行車行公告終止營運，讓車友覺得可惜 ，鼓勵店長「加油」。圖／翻攝自鐵人夢店長臉書
受疫情影響?桃園市龜山區「鐵人夢」自行車行公告終止營運，讓車友覺得可惜 ，鼓勵店長「加油」。圖／翻攝自鐵人夢店長臉書

疫情影響今年許多行業疲態漸現，桃園市龜山區一家「鐵人夢」自行車行，該店負責人最近在臉書貼出終止營運公告，打出「結束營業、超特優惠價出清」感謝車友過去3年的支持鼓勵，台灣省自行車公會理事長葉宗義今天下午表示，這波自行車行難生存，與其說是受疫情影響，不如說是長期受到YouBike及大廠牌自設營業點經營影響較大。

龜山區「鐵人夢」自行車行負責人最近在臉書貼出結束營業公告，他表示，感謝車友的鼓勵與支持，讓3年鐵人夢真的很豐富...，並表示3年租約即將到期，仔細評估目前大環境，因為疫情讓所有賽事都取消與延後，加上單車店真的是經營不易，因此慎重做下停止營運的決定。

喜愛鐵馬自由行的網友私下表示很可惜，多位網友紛紛加油，一名網友表示，他很高興認識店長，我看了店長招牌2年，第3年入坑，到該店買人生第1台公路車，邁向自己的鐵人夢，他鼓勵「店長加油」。

葉宗義表示，自行車是傳統行業，政府推動YouBike後，因為買自行車的人很少、連帶賣自行車的店也愈來愈少，自行車行剩下補胎修車，加上自行車大廠牌自設營業據點銷售，傳統自行車行很難生存，長期大環境不好，要比疫情衝擊大，建議政府提供自行車業紓困、減輕稅捐或補助，讓傳統自行車行經營下去。

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