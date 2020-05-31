備妥100萬片 寶雅最快6月4日販售台灣製醫療級口罩
寶雅今（31）日宣布，政府宣布口罩解禁後，已在第一批準備好100萬片的口罩數量，最快於6月4日起陸續抵達寶雅門市。
寶雅表示，口罩針對不同需求推出小數量的袋裝及50入盒裝，無論成人及兒童皆有，全數口罩皆為台灣製造的醫療級口罩，也不限制採購數量，目前定價應會在一片5至7元左右。
寶雅也提到，購買口罩可搭配寶雅全門市印花活動，消費滿150元印花集點贈，換購德國質感家品vivo保溫罐家品等。
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