豐邑200億深耕東區 「浩瀚森之道」熱銷九成慶開工

豐邑機構加碼深耕台中東區房市，總經理邱崇喆今(30)日宣布，位於建國市場對面的東區第三期新案，預計9月進場潛銷，此案總銷達140億元，加上前二期建案，豐邑累計在東區銷售金額已超過200億元。

邱崇喆指出，豐邑在東區的第三期建案，案名未定，未來在3,600餘坪基地上，將規劃推出一棟22層SOHO族辦公大樓，共有624個單位，坪數在18坪至38坪之間，每坪單價約37萬元。

另有二棟26、27層住宅大樓，戶數650戶(含27間店面)，規劃有28坪二房、34坪三房、45至50坪四房產品，其中三房產品占50％最多，每坪單價也在35萬元以上。

豐邑東區二期年度新案「浩瀚森之道」，位於千米綠園道第一排，具備三大交通、三大藝文娛樂、三大設計極致機能，讓此案不僅不受疫情影響、如期展開潛銷，至今更創下熱銷九成、逾250戶簽約佳績。

豐邑今天舉辦動土感恩禮拜，由豐邑機構董事長劉樹居、總經理邱崇喆一同祈願「浩瀚森之道」施工順利平安，實現住戶理想居家之所願、落實東區繁榮未來。

邱崇喆說，豐邑機構秉持「擇好地、蓋好房」精準預見東區大未來，已挹注近200億元於三大建案，包含2019年35億「浩瀚MVP」，一推出即圓滿完銷；2020年初30億「浩瀚森之道」，罕見不受疫情影響如期推出的建案，且達到潛銷即近完銷；未來也將推出東區三期湖濱百億新案。

「浩瀚MVP」與「浩瀚森之道」預計於2022年、2023年完工，落成後兩棟24層樓高建築，將改寫東區天際線，成為東區新地標。

「浩瀚森之道」基地1,700坪，享有國內外重資打造的全方位機能如便捷交通、藝文娛樂、綠意景觀等。24層超高森豪宅規劃，未來將成為園道最高地標，在家即能鳥瞰東區繁華，典藏舒適靜謐的豪宅景觀。