快訊

港版國安法過關 港生沮喪嘆：更想留在台灣

張柏芝小兒子正面照曝光 「生父」傳言不攻自破

豐邑200億深耕東區 「浩瀚森之道」熱銷九成慶開工

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
豐邑東區二期年度新案「浩瀚森之道」今天動工。 記者宋健生／攝影
豐邑東區二期年度新案「浩瀚森之道」今天動工。 記者宋健生／攝影

豐邑機構加碼深耕台中東區房市，總經理邱崇喆今(30)日宣布，位於建國市場對面的東區第三期新案，預計9月進場潛銷，此案總銷達140億元，加上前二期建案，豐邑累計在東區銷售金額已超過200億元。

邱崇喆指出，豐邑在東區的第三期建案，案名未定，未來在3,600餘坪基地上，將規劃推出一棟22層SOHO族辦公大樓，共有624個單位，坪數在18坪至38坪之間，每坪單價約37萬元。

另有二棟26、27層住宅大樓，戶數650戶(含27間店面)，規劃有28坪二房、34坪三房、45至50坪四房產品，其中三房產品占50％最多，每坪單價也在35萬元以上。

豐邑東區二期年度新案「浩瀚森之道」，位於千米綠園道第一排，具備三大交通、三大藝文娛樂、三大設計極致機能，讓此案不僅不受疫情影響、如期展開潛銷，至今更創下熱銷九成、逾250戶簽約佳績。

豐邑今天舉辦動土感恩禮拜，由豐邑機構董事長劉樹居、總經理邱崇喆一同祈願「浩瀚森之道」施工順利平安，實現住戶理想居家之所願、落實東區繁榮未來。

邱崇喆說，豐邑機構秉持「擇好地、蓋好房」精準預見東區大未來，已挹注近200億元於三大建案，包含2019年35億「浩瀚MVP」，一推出即圓滿完銷；2020年初30億「浩瀚森之道」，罕見不受疫情影響如期推出的建案，且達到潛銷即近完銷；未來也將推出東區三期湖濱百億新案。

「浩瀚MVP」與「浩瀚森之道」預計於2022年、2023年完工，落成後兩棟24層樓高建築，將改寫東區天際線，成為東區新地標。

「浩瀚森之道」基地1,700坪，享有國內外重資打造的全方位機能如便捷交通、藝文娛樂、綠意景觀等。24層超高森豪宅規劃，未來將成為園道最高地標，在家即能鳥瞰東區繁華，典藏舒適靜謐的豪宅景觀。

此案位於千米園道第一排，連結車站、捷運紅線及國道轉運站的便捷交通網，享有三大百貨商圈(距三井LaLaport僅700米、秀泰影城、大魯閣新時代)，以及三面採光、三面臨路、三面臨樹的大器設計。

豐邑總經理邱崇喆宣布，位於建國市場對面的東區第三期新案，預計9月進場潛銷，此案總銷140億元。 記者宋健生／攝影
豐邑總經理邱崇喆宣布，位於建國市場對面的東區第三期新案，預計9月進場潛銷，此案總銷140億元。 記者宋健生／攝影

建案 疫情
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

台中鐵路高架後…三井lalaPort來了建商搶推案

初夏台中街頭 黃阿勃勒與大花紫薇搶眼吸睛

我是MVP／第6局無安打破功 霸能「速戰速決」

北市推藝文紓困三二一 柯文哲：期望早日回到正常生活

相關新聞

勞工別輕忽！血癌、肺癌、肝癌恐與工作有關

勞工職業病意識低?去年勞保職業病給付案件，職業相關癌症只有四例，職業病醫師表示，與工作相關罹癌，需要在工作場所暴露一段時...

【長榮家鬥4】當年救張國明一命 鄭深池這回參戰能助其奪大權嗎

長榮集團大房三兄弟分裂兩派互不相讓，今年恰逢集團上市公司董監改選，大哥張國華運用股權過半優勢，成功拿下老三張國政與老二張國明（弟弟派）原先擔任的長榮航空與海運董事職位，海空事業一把抓。老二與老三近日再出奇招，找來出走長榮集團19年的張榮發女婿、兆豐金控前董事長鄭深池參戰。

台塑化路州案招標 拚2023投產

台塑化看今年石化業景氣非常不樂觀，但為強化長期競爭力，長線布局的腳步不變，針對備受矚目的美國路易斯安那州投資案進度，台塑...

陳寶郎預測年底油價 約40美元

受到新冠肺炎疫情影響，今年國際油價劇烈動盪，期貨市場甚至一度出現「負油價」，台塑化董事長陳寶郎昨（29）日鐵口直斷，認為...

台塑化看景氣 非常不樂觀

「台塑四寶」昨（29）日由台塑化打頭陣，第一家召開股東常會，董事長陳寶郎表示，對於今年石化業景氣非常不樂觀。

華新80億資本支出 遞延

電線電纜大廠華新麗華昨（29）日召開股東常會，董事長焦佑倫表示，去年華新進行產業結構調整，積極投入不銹鋼事業的投資計畫，...

長榮兩大基金會改選 難產

長榮集團兩大基金會張榮發文教及張榮發慈善基金會昨（29）日分別舉行董事會，創辦人張榮發長子張國華這一方全部出席，另一方二...

大同公司派配票 委託書未挺獨董

大同公司今年股東會，公司派與市場派確定各自提名董事，昨 (29)日雙方公告委託書徵求內容，公司派提出由大同董事長林郭文艷...

焦佑倫：攜同業創利益共同體

年供應台灣高達50萬噸不銹鋼料的印尼青山集團，日前決議台灣業務由華新麗華獨家代理，引發同業反彈。華新董事長焦佑倫昨（29...

長榮兩基金會卡關／可能解方…法院派臨時董事

張榮發兩大基金會成為經營權「火藥庫」，重創基金會形象及運作，日前文教基金會向法院申請指派三位臨時董事，希望法院能裁定指派...

林全接任東生華董座

東生華（8432）昨（29）日召開股東會完成董事改選，並選任新任董事長由東洋董事長林全接任，他表示，東生華今年成立滿十年...

冠德新購物中心 明年開張

冠德建設（2520）旗下環球購物中心Global Mall，昨（29）日與交通部鐵道局舉辦機捷A19站商場簽約啟動典禮，...

熱門新聞

台塑化看景氣 非常不樂觀

5G快來了！中華電信董座謝繼茂：最快7月1日開台

政院周二宣布振興券政策 楊瓊瓔：就是2000元版消費券

央行示警 疫情造成四風險

生技業盼產官學合作 防疫戰績成產業長期實力

十銀行刷進全聯 優惠大PK

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。