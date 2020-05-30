不看好市場 　人力銀行：畢業生選擇就業八年最低

時序將進入炎熱的六月，除了迎接畢業季外，也是新鮮人求職季的到來，剛踏出校園的八年級生，到底要馬上開始找工作，還是繼續進修？今年因為疫情關係，是否改變職涯計畫？

yes123求職網調查，今年應屆畢業或退伍新鮮人中，仍有84.1%想「先找工作」，代表要「繼續進修」也佔了15.9%，相較於去年與前年（2018年）數據，當時就業比例分別為98%、97.6%，今年要投入職場比例，一口氣大減約14%，創下八年以來新低。

今年新鮮人期盼第一份工作的月薪，平均為31,087元，與去年的31,272元相比，減少185元，等於下滑0.6%，也終止「連兩年」的走升。

如果選擇「先就業」，又有六成（60.3%）的新鮮人「已經開始」找工作了，比例略高於去年的59.3%，以及前年的56%，顯見疫情帶來的「負面經濟效應」，讓畢業生增加憂患意識，積極啟動求職計畫。

在這群「求職早鳥族」當中，甚至已有18.3%透露，「有獲得」企業錄取，算是目前最幸運的一群「職場菜鳥」，但對照之前同期錄取比例，明顯低於去年的25.9%，以及前年的25.7%。

對於第一份工作，新鮮人「最想進入」的行業，在可複選狀況下，前五名分別是：「科技資訊業」（30.2%）、「餐飲住宿與休閒旅遊」（29.1%）、「金融保險與會計統計」（28%），以及「批發零售與貿易」（26.4%）、「大眾傳播與公關廣告」（21.2%）。

六到十名的行業方面，分別為：「一般服務業（不含餐宿休旅）」(19.7%)、「文教業」（18.5%）、「運輸與物流倉儲」（17.4%），以及「影音設計與時尚藝術」（16.3%）、「醫護與生技」（15.2%）。

至於新鮮人選擇首份工作時，在可複選狀況下，主要考量依序有：「薪資待遇」（65.6%）、「符合興趣」（55.4%）、「職務的發展性」（52%），以及「公司未來前景」（45.5%）、「公司福利」（41.7%）。

薪水高低既然成為求職時最重要的考量，那麼薪資期望值又有多高？從yes123求職網的調查發現，今年新鮮人期盼第一份工作的月薪，平均為31,087元，與去年的31,272元相比，減少185元，等於下滑0.6%，也終止「連兩年」的走升。

對照yes123求職網「5月28日」剛公佈的調查，企業願意提供的起薪：「學士級」平均給29,159元，勞資雙方「認知的」起薪落差為1,121元；換算下來，這中間的差距，大約僅剩3.7%的幅度。

至於「研究所學歷」新鮮人的期望值為33,456元，比去年的33,464元，略減8元，算是持平！相較於學士級期望值，研究所新鮮人期盼薪資水準，後者仍為前者的1.105倍，高出一成左右，等於多3,176元。

再對照yes123求職網「5月28日」剛公佈的調查，企業願意提供的起薪：「研究所級」平均給32,485元，勞資雙方「認知的」起薪落差為971元！換算下來，這中間的差距，大約僅剩2.9%的幅度。