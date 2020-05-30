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陳寶郎：今年石化業景氣不樂觀

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
台塑化董事長陳寶郎（左）與總經理曹明（右）昨天出席股東會。記者徐兆玄／攝影
台塑化董事長陳寶郎（左）與總經理曹明（右）昨天出席股東會。記者徐兆玄／攝影

「台塑四寶」中台塑化昨率先舉辦股東會，董事長陳寶郎表示，由於中美貿易戰並未真正結束、國際新冠肺炎疫情充滿變數，對於今年石化業景氣「非常不樂觀」。不過他也預估，下半年若疫情好轉，供需逐漸平衡，國際原油價格可能緩步回升至每桶四○美元左右。

陳寶郎指出，中美貿易戰協議雖然在一月已經完成，但還沒有大規模撤銷彼此之間增課關稅的措施，加上今年新冠肺炎疫情爆發，各國紛紛實施隔離、封城，甚至鎖國，對外飛機大多停航、民眾不出門消費，原油需求大幅萎縮。

在供需失衡的情況下，西德州原油的五月期貨價格一度在四月底跌到負數，「是自己入行後從來沒有遭遇過的事」，也可見疫情影響有多嚴重。

他認為，景氣何時能回升，要看全球疫情何時能趨緩，還要觀察印度、俄羅斯、巴西等疫情高峰期還沒過的國家狀況。

國際原油價格大跌，以杜拜原油來說，目前約卅三點二美元，今年一月初最高達每桶六十九點六美元，在四月底最低砍到剩十三點五五美元。陳寶郎說，五月主要產油國大幅減產，油價也顯見起色，若下半年疫情趨緩、逐漸解封，歐美經濟活動增強，帶動需求，石化產品價格也會跟著「慢慢」回暖。

他強調，由於現在原油市場庫存量非常高，需要時間消化，油價不會立即大幅度好轉，年底杜拜原油可能回升至每桶四○美元上下，「明年就好了」。

在貿易戰、新冠疫情多重打擊，及市場供需失衡下，台塑化去年營收六千四百六十億元，年減百分之十五點八；稅後純益為三六七點四八億元，年減達三成八七，每股稅後純益三點八六元，是近五年最差成績。

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