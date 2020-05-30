陳寶郎預測年底油價 約40美元

受到新冠肺炎疫情影響，今年國際油價劇烈動盪，期貨市場甚至一度出現「負油價」，台塑化董事長陳寶郎昨（29）日鐵口直斷，認為包括原油價格以及成品油的價差，下半年都會逐漸好轉，但因庫存偏高，好不到哪裡去。預估年底杜拜油價約落在每桶40美元附近。

陳寶郎曾擔任過國內油品雙巨頭中油總經理和台塑化董事長，被認為是國內最懂油價的專家，對於油價看法具指標性。

陳寶郎分析，下半年油價會比較好，主要有兩個原因，一是新冠肺炎的疫情慢慢改善，二是疫苗的研發陸續有好消息。現在歐美已經陸續解封，比較麻煩是印度、俄羅斯和巴西高峰期還沒到，惟下半年隨著疫情趨緩，經濟活動慢慢回來，石油需求會增加，價格就會上去。

台塑化主要採購杜拜原油，以杜拜油價來看，昨天最新價格為每桶33.2美元，比起疫情還沒爆發、今年初油價高點是元月6日的69.6美元，只剩一半還不到。