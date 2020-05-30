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台塑化看景氣 非常不樂觀

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
台塑化董事長陳寶郎。記者徐兆玄／攝影
台塑化董事長陳寶郎。記者徐兆玄／攝影

「台塑四寶」昨（29）日由台塑化打頭陣，第一家召開股東常會，董事長陳寶郎表示，對於今年石化業景氣非常不樂觀。

他表示，雖美中貿易戰第一階段協議已於今年元月15日完成簽署，但雙方持續交鋒，問題並沒有解決；如今又碰到新冠肺炎，大家都不出門去消費，飛機也不飛，對於原油需求大幅減少。

4月底西德州原油（WTI）的5月期貨價格跌到最低每桶負37美元，出現「負油價」，陳寶郎說，自己從事這個行業這麼多年以來，從來沒有遇過這個事，可見得新冠肺炎的影響有多嚴重。

昨天台塑集團總裁王文淵並未現身台塑化股東會，，陳寶郎說明，是因防疫期間，台塑集團嚴格遵照疫情指揮中心要求，做了一些限制，一些董事、包括總裁沒有出席，希望大家做好防疫措施。

陳寶郎還說明，受到美中貿易戰衝擊，加上大陸、美國新擴建石化廠陸續完工，造成市場供需失調，石化品價格往下掉。多重打擊下，台塑化去年營收6,460億元，年減15.8%；稅後純益367.48億元，年減38.7%，每股純益3.86元，是近五年最差，整體表現不盡理想。台塑化昨天股東會通過每股配發現金股息2.9元。

雖然產業大環境不樂觀，但陳寶郎認為還是有好消息，最近因為歐美陸續解除封城，油價已經有所起色，慢慢往上爬，下半年隨著疫情趨緩、經濟活動陸續回來，還有機會向上。

另外，在油品銷售策略上，台塑化仍以拓展內銷市場為優先，今年4月，台塑化與統一精工速邁樂加油站合作，取得速邁樂全台81個加油站據點加盟，使得台塑化全台的加油站據點推進到600個，市占率從原本約兩成升至23%，有助油品銷量增加。

台塑也持續朝「高值化」目標邁進，包括與美國Kraton公司合資年產能4萬噸HSBC（氫化苯乙烯嵌段共聚物）案，從2017年完工後投產至今，經營狀況良好，獲利穩定；與日本出光公司合資年產能4.38萬噸之HHCR（氫化石油樹脂）案，也於去年正式完工；此外，台塑化2018年與日本日機裝（Nikkiso）合資成立福機裝公司，結合深紫外線晶片技術（UV LED），研發各類生活除菌商品，目前已量產發售。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台塑化 股東會
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