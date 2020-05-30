聽新聞
test
0:00 / 0:00

台塑化路州案招標 拚2023投產

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

台塑化看今年石化業景氣非常不樂觀，但為強化長期競爭力，長線布局的腳步不變，針對備受矚目的美國路易斯安那州投資案進度，台塑化董事長陳寶郎昨（29）日表示，已開始進行招標作業，仍維持2023年至2024年陸續完工投產的目標。

陳寶郎表示，路州案的前期作業，包括環評、同意書等都已經通過，現在準備開始動工，動工之前要先招標，現在招標工作持續進行中。只是最近因為新冠肺炎疫情的關係，路州也算是重災區之一，因為當地州政府規定，所有工地現場的工作暫時沒辦法推進。

整體而言，由台塑化主導的路州投資案，仍維持2023-2024年陸續完工投產的目標不變，屆時可望以更低廉的成本及地緣優勢，深耕當地市場，提升競爭力。

去年因美中貿易戰造成石化景氣崩盤，路州投資案一度傳出將延後啟動。不過，陳寶郎多次強調，路州投資案沒有要停，只是整個計畫投資金額相當大，所以必須更謹慎評估。

台塑化 景氣
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

工地地下4樓驚見腐爛男屍 死亡時間疑超過3天

台塑化股東會 陳寶郎：今年石化景氣非常不妙

看下半年油價 陳寶郎：會好轉 但好不到哪裡去

台塑化董座陳寶郎看今年石化景氣：非常不樂觀

相關新聞

台塑化看景氣 非常不樂觀

「台塑四寶」昨（29）日由台塑化打頭陣，第一家召開股東常會，董事長陳寶郎表示，對於今年石化業景氣非常不樂觀。

華新80億資本支出 遞延

電線電纜大廠華新麗華昨（29）日召開股東常會，董事長焦佑倫表示，去年華新進行產業結構調整，積極投入不銹鋼事業的投資計畫，...

台塑化路州案招標 拚2023投產

台塑化看今年石化業景氣非常不樂觀，但為強化長期競爭力，長線布局的腳步不變，針對備受矚目的美國路易斯安那州投資案進度，台塑...

陳寶郎預測年底油價 約40美元

受到新冠肺炎疫情影響，今年國際油價劇烈動盪，期貨市場甚至一度出現「負油價」，台塑化董事長陳寶郎昨（29）日鐵口直斷，認為...

長榮兩大基金會改選 難產

長榮集團兩大基金會張榮發文教及張榮發慈善基金會昨（29）日分別舉行董事會，創辦人張榮發長子張國華這一方全部出席，另一方二...

大同公司派配票 委託書未挺獨董

大同公司今年股東會，公司派與市場派確定各自提名董事，昨 (29)日雙方公告委託書徵求內容，公司派提出由大同董事長林郭文艷...

焦佑倫：攜同業創利益共同體

年供應台灣高達50萬噸不銹鋼料的印尼青山集團，日前決議台灣業務由華新麗華獨家代理，引發同業反彈。華新董事長焦佑倫昨（29...

長榮兩基金會卡關／可能解方…法院派臨時董事

張榮發兩大基金會成為經營權「火藥庫」，重創基金會形象及運作，日前文教基金會向法院申請指派三位臨時董事，希望法院能裁定指派...

林全接任東生華董座

東生華（8432）昨（29）日召開股東會完成董事改選，並選任新任董事長由東洋董事長林全接任，他表示，東生華今年成立滿十年...

冠德新購物中心 明年開張

冠德建設（2520）旗下環球購物中心Global Mall，昨（29）日與交通部鐵道局舉辦機捷A19站商場簽約啟動典禮，...

大台中不動產開發公會贈100台IPAD 助偏鄉小學遠距教學

後疫情時代加速遠距教學、在家上課等新趨勢，大台中不動產開發公會得知台中市偏鄉小學需求後，義不容辭捐出100台IPAD與配...

影／吃吳寶春麵包感動落淚 賴永相立志推廣讓人幸福的堅果

無懼於新冠疫情導致業績滑落谷底，大象山食品總經理賴永相逆勢操作，成立第一家大象山堅果館竹北店，將於明（30）日開幕。賴永...

熱門新聞

中華電信股東會員工股東爆衝突 董事長呼叫保全維護秩序

改發消費券還來得及？ 蘇貞昌：不重蹈馬英九覆轍

謝金河：官員仍是18世紀工業革命思維 國家不會進步

中華電信擴大徵才 今年要招募1,800人

影／振興券怎麼用？蔣萬安七問蘇貞昌 要他聽聽運將的心聲

5G快來了！中華電信董座謝繼茂：最快7月1日開台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。