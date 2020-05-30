台塑化路州案招標 拚2023投產

台塑化看今年石化業景氣非常不樂觀，但為強化長期競爭力，長線布局的腳步不變，針對備受矚目的美國路易斯安那州投資案進度，台塑化董事長陳寶郎昨（29）日表示，已開始進行招標作業，仍維持2023年至2024年陸續完工投產的目標。

陳寶郎表示，路州案的前期作業，包括環評、同意書等都已經通過，現在準備開始動工，動工之前要先招標，現在招標工作持續進行中。只是最近因為新冠肺炎疫情的關係，路州也算是重災區之一，因為當地州政府規定，所有工地現場的工作暫時沒辦法推進。

整體而言，由台塑化主導的路州投資案，仍維持2023-2024年陸續完工投產的目標不變，屆時可望以更低廉的成本及地緣優勢，深耕當地市場，提升競爭力。

去年因美中貿易戰造成石化景氣崩盤，路州投資案一度傳出將延後啟動。不過，陳寶郎多次強調，路州投資案沒有要停，只是整個計畫投資金額相當大，所以必須更謹慎評估。