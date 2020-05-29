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影／吃吳寶春麵包感動落淚 賴永相立志推廣讓人幸福的堅果

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
大象山食品總經理賴永相致力於分享烘焙堅果的健康觀念。記者李珣瑛／攝影
大象山食品總經理賴永相致力於分享烘焙堅果的健康觀念。記者李珣瑛／攝影

無懼於新冠疫情導致業績滑落谷底，大象山食品總經理賴永相逆勢操作，成立第一家大象山堅果館竹北店，將於明（30）日開幕。賴永相表示，13年前在穀物研究所上吳寶春的課，吃到令他感動落淚的麵包後，便立志要推廣讓人感到幸福的堅果，成立實體店面就是站上第一線面對消費者。

唸機械的賴永相畢業後的第一份工作，是追隨姐夫到新社種香菇，在菇寮大量的搬運量讓他的腰疼無解。於是他轉而去學日文，想轉進行銷日本市場。不料學好日文後，姐夫的香菇事業已結束，他只好轉職到紀律嚴謹日商工作，並從中學習到做生意的種種技能。

賴永相喜歡與人接觸，1998年開始在竹北博愛市場經銷臘腸、小魚乾等食品，並以他的綽號「大象」為商號命名。2002年接觸到堅果後，賴永相便捨棄之前的商品，18年來專心投入烘焙堅果與銷售的事業，還砸下數千萬元在湖口的工業區內，打造出第四代的專業烘培廠。堅持以相對市售油炒的低溫烘焙，來生產嚴選的各產地堅果食品，務期讓消費者能吃到保留原味的營養，並兼顧新鮮與口感。

賴永相的堅果生意，在2015年達到事業頂峰，全省有51處銷售據點，年度營業額創下2.5億元的紀錄。其中，單是佛光山的佛陀紀念館的專櫃，一個月可做到120-150萬元的業績。不料，當政黨輪替後，陸客來台數量銳減，再加上今年疫情的影響，大象山佛陀紀念館店面被迫於3月吹熄燈號。

面對台灣零售業進入轉型期，好學的賴永相決定去唸清華大學的EMBA，並以「改造大象山品牌」做為論文研究題目。他說，2019年大象山的年營業額降到9,000萬元，但這還不是谷底，他預估受疫情影響的2020年將還會再向下探底。

大象山食品總經理賴永相致力於分享烘焙堅果的健康觀念。記者李珣瑛／攝影
大象山食品總經理賴永相致力於分享烘焙堅果的健康觀念。記者李珣瑛／攝影
大象山的堅果食品。記者李珣瑛／攝影
大象山的堅果食品。記者李珣瑛／攝影

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