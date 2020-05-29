金捷生技 打造遠端POCT智慧平台方案

宣捷集團與多位醫師合資成立金捷生技，運用人工智慧（AI）及5G等新興科技，開發全方位照護端檢測（Point of Care Testing；POCT）服務模式，目前已成功打造全球第一套數位母胎健康照護系統「待即得」遠距產前檢查模式（TARGET OB），是台灣第一家提供便捷、快速、精準母胎健康照護服務的生醫公司，將在5月30日正式進駐林口新創園區。

金捷生技是由宣捷集團與多位婦產科醫師合資創立，董事長為宣捷集團董事長宣昶有，主要投資人包括榜生婦幼集團總裁鄭忠政、宏其婦幼醫院院長張紅淇、秉坤婦幼醫院院長洪秉坤、宋俊宏婦幼醫院院長宋俊宏等，另由宣捷創新顧問詹婷怡律師擔任監察人。

金捷生技董事長宣昶有表示，婦產科醫師最了解孕婦和產婦的需求，金捷生技能清楚掌握準媽媽的需求，作為專注研發POCT及開發其他智慧便捷醫療設備與裝置的切入點，打造新創醫療產品及新創照護模式，可算是踏出服務母胎的第一步，預期未來能夠連結更多產業生態系，將這個創新模式推向國際生醫市場。

執行長胡翔崴指出，由於目前母胎健康照護領域產前檢查項目、範圍，及方便性皆屬不足，因此研發設計出輕巧、方便的照護端基因檢測平台（POCT），藉以實現產前檢查當場檢驗、立即報告，及時介入的理想。

金捷生技5月30日舉行進駐暨開幕典禮。當天將舉辦「智慧精準醫療講座」，邀請國家衛生研究院董事長林奏延、前國家通訊傳播委員會主任委員詹婷怡、長庚醫院基因醫學中心主任鄭博仁、宣捷細胞生物製藥股份有限公司董事長宣昶有、金捷生技執行長胡翔崴等進行專題演說，與各界共同探討智慧醫療發展願景。