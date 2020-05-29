後疫情時代房地產發展？冠德董座：台灣成移民天堂

如何看待後疫情時代台灣的房地產發展？冠德企業集團董事長馬志綱今（29）日表示，房地產市場最需要的就是人口紅利，這次台灣在防疫的表現上做得非常好，已經成為許多人移民的夢想天堂，這時候政府應該更有自信的藉這個機會去推廣台灣。

「台灣桃園國際機場聯外捷運系統A19站（桃園體育園區站）商場標租案」簽約啟動典禮今（29）日舉行，馬志綱親自出席並宣布，機場捷運A19站出站即可抵達的全新零售智能商場「Global Mall A19」拚2021年球季開打前開幕。

會後馬志綱被媒體問及關於後疫情時代的房地產走向觀察，馬志綱指出，國內許多房地產開發商其實看到非常多的機會和可塑性。

馬志綱並進一步呼籲政府，應掌握後疫情時代更加的開放，像是亞洲矽谷計畫，也是需要更多的人才和資金進來，對於房地產開發商來說，永遠都有機會，尤其現在政府的前瞻計畫在交通建設部分就有5000億的投入，他相信 整個這樣的流動，其實不管是居住換屋的需求，或者新移民潮，對於後疫情時代的看法，馬志綱表示，相對是審慎樂觀的。

馬志綱今日更鬆口表示，冠德企業集團不排除將到中南部買地並且推案，至於Global Mall環球購物中心在明年開出A19第八店之後，預計何時會再開出第九家店？對此，馬志綱則表示，這部分還需要審慎評估。

馬志綱強調，冠德企業集團會照既定的五年計畫腳步來執行，目前在各方面的表現上來說，也都是相對穩健正常的。