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林全接任東生華董事長 目標未來5年至少3新藥上市

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導
東生華新任董事長林全。 圖／聯合報系資料照片
東生華新任董事長林全。 圖／聯合報系資料照片

東生華（8432）今（29）日完成董事改選。新任董事長林全表示，東生華今年成立滿10年，締造多項紀錄，下個十年將更具爆發力，從過去慢性病治療領域擴大到預防醫學和照護醫療，營銷區域跨足東南亞，具門檻的新藥產品更將陸續上市，目標未來五年至少三個新藥上市。

此次東生華股東常會，並改選董事，包含獨立董事。新任董事台灣東洋藥品代表人，包括林全、Carl Hsiao（蕭家斌）、江昭儀、周康記。獨立董事則由王智立、王義明、陳瑞薰。會後臨時董事會一致推舉林全先生擔任董事長。王智立獨董擔任審計委員會召集人，王義明獨董擔任薪酬委員會召集人。

林全表示，東生華於99年9月從台灣東洋分割獨立。藥物方面，在心血管、腸胃及自體免疫疾病藥品的開發和銷售上，表現可圈可點。不僅財務結構健康，幾近零負債，可運用資金超過2個資本額，糧草充足，在楊思源總經理率領團隊全力衝刺下，未來大有可為，值得期待。

研發上有諸多成就，包括取得台灣第一張生物新藥藥證、完成首個亞洲族群銜接性試驗的台灣新成分新藥Rancad用於治療心絞痛、授權共同開發新劑型新藥給予山東新時代藥廠。研發中藥品仍以新藥為開發目標，包括新成分新藥及505(b)2（如生物相似藥品、新複方、新劑型），透過自主開發或共同開發完成，預計5年至少3個新藥上市。

在業務表現上，東生華銷售通路涵蓋台灣所有醫學中心及區域醫院，主力產品中有3項產品，包括複方降血壓藥、新成分腸胃藥、及複方降血脂藥，在台灣本土藥廠所生產藥品的銷售名列前茅。複方降血壓藥更已在泰國銷售，並在其他東南亞國家查驗登記中。未來逐步於東南亞區域建立銷售團隊，中、美、日、歐將與策略夥伴共同行銷。

檢測業務是東生華全新開拓的業務領域，這是治療或預防醫學的明日之星，東生華持續擴充產品線，可望未來成為東生華的第2大事業單位。

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