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勞動部穩定青年就業祭出66億 一次看懂誰可獲得補助？

萬坪環球購物中心進駐青埔 預計2021年開幕

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

冠德建設旗下環球購物中心Global Mall，今（29）日與交通部鐵道局舉辦機捷A19站商場簽約啟動典禮，董事長馬志綱表示，在疫情期間冠德仍看到未來零售發展的機會，A19站的環球購物中心將是旗下第8家商場，將導入智慧零售概念，預計2021年第2季開幕。

環球購物中心Global Mall目前全台共有7間分店，自2005年中和店開幕以來，以副都心生活娛樂領導品牌為切入點，跨足開發車站型商場，看好鐵道經濟效應，打造顧客生活導向的「全客型商場」。

今日簽約典禮由馬志綱、交通部鐵道局局長胡湘麟、桃園市長鄭文燦等共同出席，未來將結合樂天市場、桃猿隊串聯線上線下，擴大商場購物與體驗，目前商場規劃約有60個店鋪，預計2021年開幕。

馬志綱指出，Global Mall成立15年，長期鎖定軌道商場經濟，是冠德集團的成長動能，除了是旗下第8家商場，也是首家結合冠德住宅的大型複合式商場，為地上7層、地下2層上萬坪購物商場。

交通部鐵道局局長胡湘麟表示，便捷的軌道建設已成功串聯生活圈，帶動人口的移入及快速移動，位於桃園機場捷運旁的A19 商場，將透過其發展加上周邊各項重大建設群聚之效益，將結合住戶及商業，以便利生活機能，帶動整體區域發展。

桃園市長鄭文燦表示，青埔地區是投資建設的重心，市府在A19站周邊持續推動多項建設，包括桃園國際棒球場、亞洲矽谷中心、桃園會展中心、觀光旅館等，青埔將具備生活、商務、文化、研發及休閒娛樂功能。樂見冠德企業集團的共同投入，提供完善生活機能，將帶動青埔地區的產業能量及商圈發展，並能提升台灣在國際知名度。

鐵道 環球購物中心
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