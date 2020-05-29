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松果購物衝業績 擴大辦理618及平台四周年慶

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

松果購物（6740）今年5月邁入開站四周年，同時適逢618年中慶將至，今年首度將兩檔期結合發動促銷，灑出千萬購物金外，規劃整點限量開搶、每日夯品破盤五折等活動，同時宣布攜手「南紡購物中心線上購物」做虛實整合，透過多元布局，盼能進一步挹注本季業績成長動能。

松果開站四周年，堅持以優質商品、「消費者」為核心思考、價格保持平實深耕品牌，看好上半年網購的消費力道，首度將生日慶與618年中慶同步開跑，對比去年周年慶僅發送滿額折優惠券，今年活動規模更為擴大。松果今年累計前四個月營收1.42億元，年成長89%。

此次兩檔期同時啟動，先前數波檔期也都提前開跑，松果解釋，主因來為新冠肺炎帶來的巨大影響，「雖然台灣疫情防守得很好，但經濟的衝擊勢必難免，而我們已經陸續觀察到這對全台就業率、可支配所得都將帶來很大的衝擊，而這樣的衝擊將沒有任何行業可以倖免。」

松果直言，雖然第1季松果表現很不錯，但對於今年整體發展來說，其他季的發展還仍需要觀察，經濟復甦狀況也不確定，因此在大多的電商促銷檔期戰線提前開跑，盼買氣力道延續，對下半年目前採保守看待。

另，在電商虛實整合的趨勢下，不少品牌更會同步經營線上與線下通路，將虛實通路整合銷售的效益極大化。松果於暖身首波活動，也與南紡購物中心線上購物百貨品牌聯手，看準周年慶與年中慶的商機加持，南紡購物中心線上購物特推出每周精選3C家電、休閒運動、居家生活商品47折起等促銷，以擴大線上串聯線下的購物體驗。

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