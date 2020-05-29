全新第三代百貨 冠德Global Mall A19商場2021年開幕

不畏新冠肺炎疫情衝擊，近年來持續經營軌道經濟交出亮眼成績單的Global Mall今（29）日如期舉行「台灣桃園國際機場聯外捷運系統A19站（桃園體育園區站）商場標租案」簽約啟動典禮，機場捷運A19站出站即可抵達的全新零售智能商場「Global Mall A19」拚於2021年球季開打前開幕，桃園市長鄭文燦今日也親自出席力挺。

全新的「Global Mall A19」商場，規劃為地上七層、地下兩層的萬坪購物商場，是Global Mall的第八家商場，商場的初步規劃約有60個店舖，未來也預計透過與樂天市場的產業合作，跨越線上線下，結合點數經濟，創造令人耳目一新的購物新模式，而也將是國內全新的第三代百貨公司。

冠德企業集團董事長馬志綱指出，Global Mall成立迄今15年，全台已有七家商場，從深入社區的全客型商場，到一日生活圈的車站型商場，是全台發展最多的車站型連鎖商場。

馬志綱強調，雖然在疫情影響下，感受到很多的不確定性，但「Global Mall A19」按照原訂計畫，將如期於2021年開幕，冠德企業看到的是「更多的可能性」。

馬志綱表示，即將於2021年開幕的「Global Mall A19」也是首家結合冠德住宅的大型複合式商場，是第六家車站型、第三家桃園捷運沿線商場。未來，消費者不僅可以來A19看球賽及演唱會，還能享有多元化的購物、美食與娛樂體驗。