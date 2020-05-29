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宣捷生技轉投資金捷生技 5月30日進駐林口新創園區

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

由宣捷集團與多位醫師合資成立的金捷生技正式進駐林口新創園區，5月30日將舉辦「智慧精準醫療講座」，邀請國家衛生研究院董事長林奏延、前國家通訊傳播委員會主任委員詹婷怡、長庚醫院基因醫學中心主任鄭博仁、宣捷細胞生物製藥股份有限公司董事長宣昶有、金捷生技執行長胡翔崴等進行專題演說，與各界共同探討智慧醫療發展願景。

金捷生技運用人工智慧（AI）及5G等新興科技，專注開發全方位照護端檢測（Point of Care Testing；POCT）服務模式，研發設計最輕巧、方便的照護端包括母胎健康、兒童保健、藥物基因、與預防醫學等檢測平台，及開發其他智慧便捷檢測醫療設備與裝置；目前已成功打造全球第一套數位母胎健康照護系統──「待即得」遠距產前檢查模式（TARGET OB），是台灣第一家提供便捷、快速、精準母胎健康照護服務的生醫公司，未來並將以POCT等創新模式進軍國際市場。金捷生技是由宣捷集團與多位婦產科醫師合資而創立，董事長為宣捷集團董事長宣昶有，主要投資人尚包括榜生婦幼集團總裁鄭忠政、宏其婦幼醫院院長張紅淇、秉坤婦幼醫院院長洪秉坤、宋俊宏婦幼醫院院長宋俊宏等，另由宣捷創新顧問詹婷怡律師擔任監察人。

金捷生技董事長宣昶有表示，婦產科醫師最了解孕婦和產婦的需求，金捷生技能清楚掌握準媽媽的需求，作為專注研發POCT及開發其他智慧便捷醫療設備與裝置的切入點，打造新創醫療產品及新創照護模式，可算是踏出了服務母胎的第一步，預期未來能夠連結更多產業生態系，將此一創新模式成功推向國際生醫市場。

金捷生技執行長胡翔崴指出，由於目前母胎健康照護領域產前檢查項目、範圍，及方便性皆屬不足，金捷著眼於此，研發設計了輕巧、方便的照護端基因檢測平台（POCT）。藉由此平台，金捷生技實現產前檢查當場檢驗、立即報告，及時介入的理想，不必像過往孕婦在產前檢查接受必要的核酸檢驗項目後，檢體須送交給不同的檢驗中心，並等待數星期後的預約回診後才能得知結果；更重要的是，金捷應用此平台，彌補目前產前檢查項目的缺口，讓孕期披衣菌感染檢測、孕期C型肝炎檢測、孕期胎兒耳聾藥物基因檢測更加普及。

此外，胡翔崴並表示，金捷生技成功研發全球第一套數位母胎健康照護系統──「待即得」遠距產前檢查模式（TARGET OB），為目前世界上最輕巧的的胎心監測器──「萌動」MoDoo，以及精準的孕婦生理監測器，運用這些先進硬體裝置，搭配智慧精準的檢查模式，孕婦不必到醫院，也可以無時無刻的居家自我進行母胎健康監測。這些母胎生理數據可透過WiFi上傳至手機APP，透過雲端數據中心進行AI分析後，可即時提供母胎健康狀況的預警和提醒。「待即得」產前檢查視訊系統透過5G，隨時隨地將孕婦和醫療團隊進行串連，使母胎健康照護更加完善。未來更將持續投入開發其他智慧便捷檢測醫療設備與裝置。

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